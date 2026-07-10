Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第48回
MSIのGeForce RTX 5060 Ti搭載グラボが26％オフ！ ゲーミングPC強化に狙い目
2026年07月10日 09時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、MSIの「GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS」が登場！参考価格から26%オフの5万9800円で販売されています。
GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUSは、Blackwellアーキテクチャを採用したビデオカード。MSIオリジナルの「STORMFORCEファン」を2基搭載しており、大型ヒートシンクとあわせた冷却効果が魅力の製品です。
フレームレート向上技術「DLSS 4」対応で、より滑らかなゲーム体験を実現。映像出力は、HDMIポートが1口、DisplayPort（2.1b）が3口用意されています。メモリー容量は8GBなので、ローカルAIよりもゲームや映像処理向けの製品といえるでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS グラフィックスボード VD9140
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