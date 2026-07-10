このページの本文へ

Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第48回

MSIのGeForce RTX 5060 Ti搭載グラボが26％オフ！ ゲーミングPC強化に狙い目

2026年07月10日 09時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
商品画像

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、MSIの「GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS」が登場！参考価格から26%オフの5万9800円で販売されています。

Amazonプライムデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUSは、Blackwellアーキテクチャを採用したビデオカード。MSIオリジナルの「STORMFORCEファン」を2基搭載しており、大型ヒートシンクとあわせた冷却効果が魅力の製品です。

　フレームレート向上技術「DLSS 4」対応で、より滑らかなゲーム体験を実現。映像出力は、HDMIポートが1口、DisplayPort（2.1b）が3口用意されています。メモリー容量は8GBなので、ローカルAIよりもゲームや映像処理向けの製品といえるでしょう。

Image from Amazon.co.jp
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS グラフィックスボード VD9140
 
Amazonプライムデーセールで「MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典