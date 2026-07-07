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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第22回

13インチ「iPad Air （M3）」がやっぱりお買い得！ 23%オフの大盤振る舞い

2026年07月07日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　7月7日13時現在、Amazon.co.jpがアップルの「13インチ iPad Air （M3）」のタイムセールを開催中！参考価格から23%オフの11万9150円で買える貴重なチャンスです。

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　本製品は13型のLiquid RetinaディスプレーとTouch ID、Macでも採用されているM3チップなどを搭載したパワフルなiPad。もちろん、AI機能「Apple Intelligence」にも対応しています。

　Aシリーズのチップを載せた「iPad」ではパワー不足という人や、パワフルさは大事だけど「iPad Pro」ほどの性能は不要という人にピッタリのモデルといえるでしょう。

　タイムセールの対象はブルーの128GBモデルで、価格は11万9150円。ちなみに、プライムデー先行セールでは、1TBストレージのモデル（パープル／スターライト）が参考価格から27%オフの17万6580円で販売されています。

Image from Amazon.co.jp
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
Image from Amazon.co.jp
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、1TB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
 
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