13インチ「iPad Air （M3）」がやっぱりお買い得！ 23%オフの大盤振る舞い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

7月7日13時現在、Amazon.co.jpがアップルの「13インチ iPad Air （M3）」のタイムセールを開催中！参考価格から23%オフの11万9150円で買える貴重なチャンスです。

本製品は13型のLiquid RetinaディスプレーとTouch ID、Macでも採用されているM3チップなどを搭載したパワフルなiPad。もちろん、AI機能「Apple Intelligence」にも対応しています。

Aシリーズのチップを載せた「iPad」ではパワー不足という人や、パワフルさは大事だけど「iPad Pro」ほどの性能は不要という人にピッタリのモデルといえるでしょう。

タイムセールの対象はブルーの128GBモデルで、価格は11万9150円。ちなみに、プライムデー先行セールでは、1TBストレージのモデル（パープル／スターライト）が参考価格から27%オフの17万6580円で販売されています。