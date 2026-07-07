Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第22回
13インチ「iPad Air （M3）」がやっぱりお買い得！ 23%オフの大盤振る舞い
2026年07月07日 14時30分更新
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7月7日13時現在、Amazon.co.jpがアップルの「13インチ iPad Air （M3）」のタイムセールを開催中！参考価格から23%オフの11万9150円で買える貴重なチャンスです。
本製品は13型のLiquid RetinaディスプレーとTouch ID、Macでも採用されているM3チップなどを搭載したパワフルなiPad。もちろん、AI機能「Apple Intelligence」にも対応しています。
Aシリーズのチップを載せた「iPad」ではパワー不足という人や、パワフルさは大事だけど「iPad Pro」ほどの性能は不要という人にピッタリのモデルといえるでしょう。
タイムセールの対象はブルーの128GBモデルで、価格は11万9150円。ちなみに、プライムデー先行セールでは、1TBストレージのモデル（パープル／スターライト）が参考価格から27%オフの17万6580円で販売されています。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、1TB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
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