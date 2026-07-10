大画面タブレットが3万円台！ Xiaomi「REDMI Pad 2 Pro」がプライムデーで最大22％オフ

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7月10日から本番セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、シャオミのAndroidタブレット「REDMI Pad 2 Pro」が登場！参考価格から最大22%オフで販売されています。

REDMI Pad 2 Proは、12.1型の2.5Kクリスタルディスプレーを搭載した大型タブレット。「Snapdragon 7s Gen 4」と6GBメモリーを組み合わせたミドルレンジモデルで、事務作業や動画視聴、極端な高負荷を求めないゲームなどに向いた製品です。

バッテリー容量は12000mAhで、最大約14時間の動画再生が可能。4基の内蔵スピーカーはDolby Atmosに対応しており、動画、ゲーム、音楽など、さまざまなシーンで臨場感あるオーディオを楽しめます。

セール価格は3万3706円から。カラーによって価格と割引率が違うため、購入前に金額をしっかり確認しておきましょう。