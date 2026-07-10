Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第55回
大画面タブレットが3万円台！ Xiaomi「REDMI Pad 2 Pro」がプライムデーで最大22％オフ
2026年07月10日 17時00分更新
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7月10日から本番セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、シャオミのAndroidタブレット「REDMI Pad 2 Pro」が登場！参考価格から最大22%オフで販売されています。
REDMI Pad 2 Proは、12.1型の2.5Kクリスタルディスプレーを搭載した大型タブレット。「Snapdragon 7s Gen 4」と6GBメモリーを組み合わせたミドルレンジモデルで、事務作業や動画視聴、極端な高負荷を求めないゲームなどに向いた製品です。
バッテリー容量は12000mAhで、最大約14時間の動画再生が可能。4基の内蔵スピーカーはDolby Atmosに対応しており、動画、ゲーム、音楽など、さまざまなシーンで臨場感あるオーディオを楽しめます。
セール価格は3万3706円から。カラーによって価格と割引率が違うため、購入前に金額をしっかり確認しておきましょう。
|Image from Amazon.co.jp
|シャオミ(Xiaomi) タブレット REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB 2.5K 120Hz 大型12.1インチディスプレ Dolby Atmos対応 12000mAh 大容量バッテリー リバース充電対応 Snapdragon 7s Gen 4チップ 2TBまで拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ラベンダーパープル
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