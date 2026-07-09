Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第41回
仕事も配信もワンタッチで快適に！ 定番左手デバイス「Elgato Stream Deck+」がプライムデーで18%オフ
2026年07月09日 13時10分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、左手デバイスの定番「Elgato Stream Deck+」が登場！参考価格から18%オフの2万6980円で販売中です。
Elgato Stream Deck+は8つの物理ボタンと4つのダイヤル、1枚のタッチストリップを搭載した補助入力デバイス。各ボタンやダイヤルには、アプリの起動や複雑なキーボードショートカットの入力など、さまざまな操作をなどを割り当てることが可能です。
OSはWindows 10とmacOS（10.15以降）に対応。PC向けの左手デバイスを探しているなら、要チェックのセールといえるでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Elgato Stream Deck +, オーディオミキサー, コンテンツクリエイターのためのライブ制作とスタジオコントローラー, ストリーミング, 配信, ゲーミング, カスタム可能なタッチストリップとダイヤルおよびLCDキー搭載, Mac/PC対応
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