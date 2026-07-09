仕事も配信もワンタッチで快適に！ 定番左手デバイス「Elgato Stream Deck+」がプライムデーで18%オフ

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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、左手デバイスの定番「Elgato Stream Deck+」が登場！参考価格から18%オフの2万6980円で販売中です。

Elgato Stream Deck+は8つの物理ボタンと4つのダイヤル、1枚のタッチストリップを搭載した補助入力デバイス。各ボタンやダイヤルには、アプリの起動や複雑なキーボードショートカットの入力など、さまざまな操作をなどを割り当てることが可能です。

OSはWindows 10とmacOS（10.15以降）に対応。PC向けの左手デバイスを探しているなら、要チェックのセールといえるでしょう。