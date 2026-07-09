Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第43回
部屋干しの生乾き臭対策に！ シャープの衣類乾燥除湿機「CV-T60-W」がプライムデーで23%オフ
2026年07月09日 16時35分更新
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先行セールが7月7日から始まった2026年「Amazonプライムデー」に、シャープの衣類乾燥除湿機「CV-T60-W」が登場！参考価格から23%オフの1万9700円で販売中です。
CV-T60-Wは干した洗濯物の下に置き、本体上部から吹き出す乾燥した風を使って衣類を乾かすタイプの除湿機。送風と同時にプラズマクラスターイオンを放出する機能を使えば、部屋干し特有の生乾き臭やカビ菌の増殖を抑えることもできます。
セール価格は1万9700円。あくまで衣類乾燥向けの製品なので、部屋全体を除湿する際はエアコンや大型の除湿機との併用がお勧めです。
|Image from Amazon.co.jp
|シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-T60-W デシカント方式 5.6L 真下から360°素早く乾燥 プラズマクラスター 7000 コンパクト 消臭 カビ
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