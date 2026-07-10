Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第51回
iPhone Airの1TBモデルが26％オフ!? タイムセールでさすがにお買い得
2026年07月10日 12時00分更新
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7月10日11時現在、Amazon.co.jpではアップル「iPhone Air（1TB）」のタイムセールを実施中！参考価格から26%オフで、話題の機種を買えるビックチャンスが到来です。
iPhone Airは最大120Hz対応の6.5型ディスプレーに、4800万画素Fusionカメラシステムや最新のA19 Proチップを搭載したモデル。厚さ5.6mmの薄型設計にも関わらず、最大27時間の動画再生が可能なスタミナも魅力的なiPhoneです。
写真・動画周りの機能制限やモノラルスピーカーは気になりますが、薄型スマホ好きなら触らずにはいられない逸品といえるでしょう。
1TBモデルのセール価格は16万9800円。iPhone Airが気になっていた人は、このチャンスをお見逃しなく！
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；ライトゴールド
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