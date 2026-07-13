finalがリコール中のワイヤレスイヤホンで火災事故

消費者庁は7月10日、finalがリコール中のイヤホン「TWS03R」シリーズで、6月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。

●火災事故の概要 発生日：2026年6月18日（埼玉県） 内容：該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した

finalでは2024年12月から、当該製品を含む以下の製品についてリコールを実施中。消費者庁はfinalによる回収・交換を受けていないユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の窓口へ速やかに連絡するよう案内している。