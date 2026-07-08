Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第34回
デロンギの全自動コーヒーマシンが8万4800円！ 高い買い物だからこそプライムデーで狙いたい
2026年07月08日 18時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」にデロンギの全自動コーヒーマシン「マグニフィカスタート」が登場！セール価格8万4800円で販売中です。
マグニフィカスタートは、挽きたての豆から抽出したコーヒーを楽しめる全自動コーヒーマシン。全3種類のメニューに対応しており、ミルクを使ったカプチーノを楽しむこともできます。
酷暑の夏、エアコンの効いた自宅で淹れたてのコーヒーをのんびり楽しむのも良さそうです。
|Image from Amazon.co.jp
|デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート 全4メニュー 豆挽き コーヒーメーカー エスプレッソマシン ホワイト ECAM22062W 【デロンギファミリー登録で3年保証、修理も原則72時間以内対応】
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