デロンギの全自動コーヒーマシンが8万4800円！ 高い買い物だからこそプライムデーで狙いたい

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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」にデロンギの全自動コーヒーマシン「マグニフィカスタート」が登場！セール価格8万4800円で販売中です。

マグニフィカスタートは、挽きたての豆から抽出したコーヒーを楽しめる全自動コーヒーマシン。全3種類のメニューに対応しており、ミルクを使ったカプチーノを楽しむこともできます。

酷暑の夏、エアコンの効いた自宅で淹れたてのコーヒーをのんびり楽しむのも良さそうです。