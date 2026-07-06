自衛隊USBメモリーのマルウェア検知受け、総務省が自治体の利用実態を確認へ

林総務大臣は7月3日の閣議後記者会見で、自衛隊でマルウェアが入ったUSBメモリーが見付かった件を受け、地方自治体向けに注意喚起の通知を発出したことを明らかにした。
林大臣は記者からの質問に対して、地方自治体でのUSBメモリー等に関わる実態調査を7月中に実施する予定と回答。具体的な内容や時期、公表のあり方などについては、担当部局で検討中と説明している。
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林総務大臣は7月3日の閣議後記者会見で、自衛隊でマルウェアが入ったUSBメモリーが見付かった件を受け、地方自治体向けに注意喚起の通知を発出したことを明らかにした。
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