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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第24回

脅威の26％オフ！iPhone Air買うならAmazonタイムセールは必見

2026年07月07日 16時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　7月7日14時現在、Amazon.co.jpではアップル「iPhone Air」のタイムセールを実施中！参考価格から26%オフの脅威の割引率で、話題の機種を変えるビックチャンスが到来です。

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　iPhone Airは最大120Hz対応の6.5型ディスプレーに、4800万画素Fusionカメラシステムや最新のA19 Proチップを搭載したモデル。厚さ5.6mmの薄型設計にも関わらず、最大27時間の動画再生が可能なスタミナも魅力的なiPhoneです。

　写真・動画周りの機能制限やモノラルスピーカーは気になりますが、薄型スマホ好きなら触らずにはいられない逸品といえるでしょう。

　セール価格は256GBモデル（13%オフ）が13万9800円、512GBモデル（20%オフ）が15万6800円、1TBモデル（26%オフ）が16万9800円。価格差を考慮すると、256GBモデルと1TBモデルが狙い目といえそうです。

Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スペースブラック
Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；ライトゴールド
Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；ライトゴールド
 
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