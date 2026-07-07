脅威の26％オフ！iPhone Air買うならAmazonタイムセールは必見

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7月7日14時現在、Amazon.co.jpではアップル「iPhone Air」のタイムセールを実施中！参考価格から26%オフの脅威の割引率で、話題の機種を変えるビックチャンスが到来です。

iPhone Airは最大120Hz対応の6.5型ディスプレーに、4800万画素Fusionカメラシステムや最新のA19 Proチップを搭載したモデル。厚さ5.6mmの薄型設計にも関わらず、最大27時間の動画再生が可能なスタミナも魅力的なiPhoneです。

写真・動画周りの機能制限やモノラルスピーカーは気になりますが、薄型スマホ好きなら触らずにはいられない逸品といえるでしょう。

セール価格は256GBモデル（13%オフ）が13万9800円、512GBモデル（20%オフ）が15万6800円、1TBモデル（26%オフ）が16万9800円。価格差を考慮すると、256GBモデルと1TBモデルが狙い目といえそうです。