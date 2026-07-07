Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第25回
【プライムデー】Galaxy Z Flip7がお買い得全開！ 17%オフを見逃すな
2026年07月07日 17時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、サムスンの「Galaxy Z Flip7（256GB）」が登場！参考価格から17％オフの13万7580円で販売中です。
Galaxy Z Flip7は188gのボディーに6.9型メインディスプレーと4.1型背面サブディスプレー、最大約5000万画素のアウトカメラ、進化した「Galaxy AI」などを備えた縦折り仕様のAndroidスマートフォン。日本のタッチ決済の定番「FeliCa」にも対応しています。
ファイル共有機能「Quick Share」はアップデートでAirDrop互換仕様となり、「iPhone」と写真や動画をシームレスにやり取りが可能です。
価格は256GBモデルが13万7580円。他のストレージ容量のモデルは価格と割引内容が異なるため、購入時はしっかり確認しておきましょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung Galaxy Z Flip7 256GB |コーラルレッド|Galaxy AI対応|SIMフリースマホ 本体 端末|FeliCa対応|6.9インチ|軽量188g|IP48防水防塵|フルHD+|バッテリー 4,300mAh|Android|SM-F766QZRASJP
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