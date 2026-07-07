【プライムデー】Galaxy Z Flip7がお買い得全開！ 17%オフを見逃すな

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、サムスンの「Galaxy Z Flip7（256GB）」が登場！参考価格から17％オフの13万7580円で販売中です。

Galaxy Z Flip7は188gのボディーに6.9型メインディスプレーと4.1型背面サブディスプレー、最大約5000万画素のアウトカメラ、進化した「Galaxy AI」などを備えた縦折り仕様のAndroidスマートフォン。日本のタッチ決済の定番「FeliCa」にも対応しています。

ファイル共有機能「Quick Share」はアップデートでAirDrop互換仕様となり、「iPhone」と写真や動画をシームレスにやり取りが可能です。

価格は256GBモデルが13万7580円。他のストレージ容量のモデルは価格と割引内容が異なるため、購入時はしっかり確認しておきましょう。