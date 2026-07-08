Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第31回
ゴミ捨ての手間まで減らせる！ Ankerの自動ゴミ収集付きロボット掃除機がプライムデーで20%オフ！
2026年07月08日 13時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、アンカーのロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」が登場！参考価格から20%オフの2万3990円で販売中です。
Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、厚さ約7.2cmのボディーにレーザーナビゲーション技術や伸縮式サイドブラシ、毛絡み除去システムなどを搭載したロボット掃除機です。
吸引したゴミは充電ステーションのダストパックに集積する仕組みで、ゴミ捨ては2ヵ月に1回程度のダストパック交換でOK。忙しいユーザーとの相性も抜群です。
セール価格は2万3990円。ゴミ集積機能が付いた製品としては比較的リーズナブルなので、気になる人はこの機会をお見逃しなく！
|Image from Amazon.co.jp
|【超薄型】Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (ロボット掃除機) 【小型/自動ゴミ収集ステーション/伸縮サイドブラシ/毛絡み除去システム/レーザーマッピング/アプリ操作/落下防止】
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