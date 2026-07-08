ゴミ捨ての手間まで減らせる！ Ankerの自動ゴミ収集付きロボット掃除機がプライムデーで20%オフ！

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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、アンカーのロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」が登場！参考価格から20%オフの2万3990円で販売中です。

Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、厚さ約7.2cmのボディーにレーザーナビゲーション技術や伸縮式サイドブラシ、毛絡み除去システムなどを搭載したロボット掃除機です。

吸引したゴミは充電ステーションのダストパックに集積する仕組みで、ゴミ捨ては2ヵ月に1回程度のダストパック交換でOK。忙しいユーザーとの相性も抜群です。

セール価格は2万3990円。ゴミ集積機能が付いた製品としては比較的リーズナブルなので、気になる人はこの機会をお見逃しなく！