25%オフ！ハイレゾもいけるAnker Soundcore Liberty 5がタイムセールでお買い得

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7月10日14時現在、Amazon.co.jpではアンカーのワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」のタイムセールを開催中！参考価格から25%オフの1万1290円で買えるチャンス到来です。

Soundcore Liberty 5は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したカナル（耳栓）型ワイヤレスイヤホンです。

9.2mmダイナミックドライバーとバスレフ構造を採用し、迫力ある低音とクリアな中高音域を実現。高音質コーデック「LDAC」にも対応しており、無線コーデック起因の音質低下を抑えながら、ハイレゾ音源の豊かな音を楽しむことができます。

セール価格は参考価格から25%オフの1万1290円。高級機を買う前にLDACの音を試してみたい人や、LDAC対応のサブ機が欲しい人は、この機会をお見逃しなく！