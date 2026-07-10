Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第54回
25%オフ！ハイレゾもいけるAnker Soundcore Liberty 5がタイムセールでお買い得
2026年07月10日 15時40分更新
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7月10日14時現在、Amazon.co.jpではアンカーのワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」のタイムセールを開催中！参考価格から25%オフの1万1290円で買えるチャンス到来です。
Soundcore Liberty 5は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したカナル（耳栓）型ワイヤレスイヤホンです。
9.2mmダイナミックドライバーとバスレフ構造を採用し、迫力ある低音とクリアな中高音域を実現。高音質コーデック「LDAC」にも対応しており、無線コーデック起因の音質低下を抑えながら、ハイレゾ音源の豊かな音を楽しむことができます。
セール価格は参考価格から25%オフの1万1290円。高級機を買う前にLDACの音を試してみたい人や、LDAC対応のサブ機が欲しい人は、この機会をお見逃しなく！
|Image from Amazon.co.jp
|Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】パールホワイト
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