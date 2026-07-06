アイロボット、ルンバ2製品を出荷一時停止へ　生産体制を見直し

アイロボットジャパンは7月2日、一部製品で7月から順次、出荷を一時停止することを公表した。安定した供給体制の構築と将来的な需要拡大に対応するため、生産体制を見直すとしている。

対象は「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット+AutoEmpty 充電ステーション」と「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット+SlimCharge 充電スタンド」の2製品。

出荷再開は10月中旬以降となる予定だ。