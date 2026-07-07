Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第20回
【プライムデー】Galaxy S26がもうお買い得！ 17%オフは見逃せない
2026年07月07日 12時30分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、サムスンの「Galaxy S26（256GB）」が登場！参考価格から17％オフの11万3439円で販売中です。
Galaxy S26は約167gのボディーに6.3型ディスプレー、最大5000万画素のアウトカメラ、進化した「Galaxy AI」を備えたAndroidスマートフォン。バッテリーは最大30時間の連続動画再生と便利な急速充電に対応しています。
ファイル共有機能「Quick Share」はAirDrop互換タイプなので、「iPhone」と写真や動画をシームレスにやり取りできるのも嬉しいポイント。
価格はスカイブルーの256GBモデルが11万3439円。他のカラーやストレージ容量のモデルは価格が異なるため、購入時はしっかり確認しておきましょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung Galaxy S26 256GB｜スカイブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.3インチ｜軽量約167g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,300mAh｜SM-S942QLBESJP
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