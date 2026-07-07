【プライムデー】Galaxy S26がもうお買い得！ 17%オフは見逃せない

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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、サムスンの「Galaxy S26（256GB）」が登場！参考価格から17％オフの11万3439円で販売中です。

Galaxy S26は約167gのボディーに6.3型ディスプレー、最大5000万画素のアウトカメラ、進化した「Galaxy AI」を備えたAndroidスマートフォン。バッテリーは最大30時間の連続動画再生と便利な急速充電に対応しています。

ファイル共有機能「Quick Share」はAirDrop互換タイプなので、「iPhone」と写真や動画をシームレスにやり取りできるのも嬉しいポイント。

価格はスカイブルーの256GBモデルが11万3439円。他のカラーやストレージ容量のモデルは価格が異なるため、購入時はしっかり確認しておきましょう。