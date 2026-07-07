Apple「AirPods Pro 3」も安い！ 13%オフの3万4800円

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7月7日17時現在、Amazon.co.jpではアップル「AirPods Pro 3」のタイムセールを実施中！参考価格から13%オフの3万4800円で買えるチャンス到来です。

AirPods Pro 3は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したカナル（耳栓）型ワイヤレスイヤホン。前世代（AirPods Pro 2）から雑音低減性能がさらに向上したほか、新開発のイヤーチップやワークアウト機能対応の心拍数センサーなどの新要素も用意されています。

最新のAirPodsシリーズでは「AirPods 4」にもANC対応モデルがありますが、遮音性を重視するなら、カナル型のAirPods Pro 3がおすすめです。

セール価格はイヤホンと充電ケースの「基本セット」が参考価格から13%オフの3万4800円、基本セットに延長保証「AppleCare+」を追加した物が同11%オフの4万600円となっています。