Amazonプライムデー2026、エレコムが1137アイテムをセール　充電器・キーボードなど対象

エレコムは、Amazonで7月10日から7月13日まで開催される「Amazon プライムデー」と、7月7日から7月9日までの先行セールにあわせ、人気製品を含む1,137アイテムを特別価格で販売するという。

今回の対象には、USB-Cケーブル付きAC充電器、静音設計のワイヤレスマウス、テンキー付きの静音コンパクトキーボード、2in1モバイルバッテリー、3口モバイルタップなど、日常使いで活躍する定番製品が並ぶ。いずれもPC作業やスマートフォン充電、外出時の電源確保といった用途に直結するため、実用性を重視するユーザーにとって見逃しにくい内容という。

たとえばUSB-Cケーブル付きAC充電器は、USB Type-CポートとUSB-Aポートを備え、約1.5mのケーブルが付属するため、開封後すぐに使える点が特徴だ。OSMOD Sixは静音ボタンとマルチペアリング機能を搭載し、最大2台の機器を切り替えながら使える設計だ。静音コンパクトキーボードは、レシーバーを挿すだけで使えるワイヤレス式で、テンキー付きながら横幅を抑えた薄型ボディが利点になる。

モバイル用途では、5,000mAh容量の2in1モバイルバッテリーが、AC充電器としても使える点で使い勝手を高めている。USB-CとLightning変換に対応する一体型ケーブルを備え、ポーチやポケットに収まりやすいサイズ感も魅力だ。3口モバイルタップは、プラグを差込口に接続してコンパクト化できるため、持ち運び時にかさばりにくい設計。

購入方法はAmazon.co.jpの商品ページからのオンライン注文で、在庫がなくなり次第終了となる点に注意したい。