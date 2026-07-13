【プライムデーの最後に】アイスクリームが無限に食べられる！ 業務用アイス2Lが各味あり

プライムデーの最後にオススメしたい、この買い物！ 夏にピッタリな業務用アイスクリームがセール中。飲食店を経営している人はもちろん、アイスを無限に食べたい人にもオススメだ！

製造元は高梨乳業で2Lタイプで、各種フレーバーのタイプが用意されてます。価格はバニラが2750円など。これを買えばアイス天国が待ってそうですが、自宅の冷蔵庫に入るかどうかは大きな課題。よく考えてから買いましょう！