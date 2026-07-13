Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第100回
【プライムデーの最後に】アイスクリームが無限に食べられる！ 業務用アイス2Lが各味あり
2026年07月13日 20時55分更新
プライムデーの最後にオススメしたい、この買い物！ 夏にピッタリな業務用アイスクリームがセール中。飲食店を経営している人はもちろん、アイスを無限に食べたい人にもオススメだ！
製造元は高梨乳業で2Lタイプで、各種フレーバーのタイプが用意されてます。価格はバニラが2750円など。これを買えばアイス天国が待ってそうですが、自宅の冷蔵庫に入るかどうかは大きな課題。よく考えてから買いましょう！
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