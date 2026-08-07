Galaxy Z Flip8／Fold8対応保護フィルム＆MAGKEEPケース登場　折りたたみスマホをしっかり保護

エレコムは、Samsungの折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Flip8」「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra」「Samsung Galaxy Z Fold8」に対応する画面保護フィルム2種とスマートフォンケースを新発売した。発売に合わせた展開で、インナーディスプレイ用のTPUフィルム、カバーディスプレイ用のガラスフィルム、ワイヤレス充電対応の「MAGKEEP」ハイブリッドケースをそろえる。価格はオープン価格だ。

今回のラインアップは、折りたたみスマホ特有の2画面構成に合わせて設計されている。内側画面には、開閉を繰り返しても割れにくく折り跡がつきにくいTPU素材の保護フィルムを採用し、外側画面には、なめらかな指滑りと高い透明度を持つ表面硬度10Hの強化ガラスフィルムを用意した。あわせて、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応するMAGKEEPハイブリッドケースも展開し、保護性と利便性の両立を図る内容だ。

インナーディスプレイ用TPUフィルムは、傷修復、指紋防止、高透明の特長を備え、細かな傷が時間の経過とともに目立たなくなる特殊フィルムを採用する。貼り付けツール、ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属し、端末形状に合わせてカット済みのため、購入後すぐに使いやすいという。カバーディスプレイ用ガラスフィルムは、自己吸着タイプで貼り直しにも対応し、エアーレス加工により気泡が目立ちにくい。ラウンドエッジ加工と飛散防止設計も備え、日常使いでの安心感を高める製品だ。

MAGKEEPハイブリッドケースは、周囲にTPU素材、背面に透明度の高いポリカーボネート素材を採用し、四つ角にはエアークッションを配置する。リングを引き出せばスタンドとして使え、縦置き・横置きの両方に対応するため、動画視聴やビデオ通話にも向く。対象製品は、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8の3機種で、それぞれに対応するTPUフィルム、ガラスフィルム、ハイブリッドケースを選べる。