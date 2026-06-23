エレコム「ZEROSHOCK」新作　MagSafe対応カードケース・スマホリング・ストラップを発売

エレコムは、ロングセラーの「ZEROSHOCK」シリーズから、スマートフォンの落下や破損リスクを抑え、日常の使い勝手を高める4種類のアクセサリーを6月中旬より順次発売する。発売製品は「MAGKEEP カードケーススタンド」「ZEROSHOCK ショルダーストラップ」「ZEROSHOCK ハンドストラップ」「MAGKEEP スマホリング」で、価格はMAGKEEP カードケーススタンドが4,580円、その他3製品はオープン価格となる。
MAGKEEP カードケーススタンドは、MagSafe対応iPhoneやケース背面に磁石で装着できるカードケーススタンドだ。表ポケットにCORDURA Ballisticナイロンを採用し、カードを合計3枚収納できるほか、縦置き・横置きの両方に対応するスタンド機能を備える。磁気防止シートも付属し、改札通過時の使い勝手にも配慮した設計だ。
ショルダーストラップとハンドストラップは、直径約7mmの丸紐を採用した高耐久モデルだ。2カ所のアジャスターで長さをすばやく調節でき、ショルダーは外出時の落下・紛失対策に、ハンドストラップは手首に通しての安定した保持に役立つ。いずれも360度回転式カラビナや薄型ストラップホールシートを備え、ケースに装着しやすい構造となる。
MAGKEEP スマホリングは、MagSafe対応iPhoneやケースに磁石で装着できるリングアクセサリーだ。楕円形リングが指にフィットし、落下防止と動画視聴時のスタンド用途を両立する。リング部分は360度回転し、収納時はフラットになるため、背面を下にして置いてもグラつきにくい。なお、ワイヤレス充電には対応していない。
カラーは、カードケーススタンドがブラックとレッド、ハンドストラップがブラック・グレー・レッド、スマホリングがブラックとグレー、ショルダーストラップはブラックの展開だ。さらに、シリーズのスマホケースと組み合わせることで、統一感のあるデザインで使える点も特徴となる。
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