Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第91回
【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【BD/DVD/CD編】
2026年07月13日 16時15分更新
最近のPCでは使われる機会がやや減ってきたものの、データの移動やテレビ番組の録画など、まだまだ必要な記録型CD/BDメディアやドライブ。手に入りにくくなってきたからこそ、Amazonのセールでまとめ買いしましょう！
まずはPC用ドライブから、最近はUSB外付け型が中心
アイオーデータのポータブル型のCD/DVDドライブ。ライティングソフトも付いているので、CDのリッピングや音楽CDの作成も可能です。価格は4590円。
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|IODATA ポータブルDVDドライブ DVD/CD ビデオディスク作成 データ保存 ホームビデオ 音楽CD リッピング B’sRecorder20 （USB-A/Windows/Mac/Chrome）DVRP-W1/E
続いてはロジテックのポータブルBDドライブ。もちろんCDやDVDも扱えます。ソフトウェアは付属しないので、別途必要。セール価格は1万7980円。
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|ロジテックダイレクト Mac対応 外付け ブルーレイドライブ USB3.2 Gen1（USB3.0）Type-C対応 M-DISC ポータブル LBD-LPWBWU3CMDG
続いてはメディア。16倍速記録に対応したVerbatim（バーベイタム）のDVD-Rディスク50枚組（＋おまけで3枚）が980円。1枚あたり18.5円です。安い！
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|バーベイタム(Verbatim) 1回録画用 DVD-R CPRM 120分 【50枚+3枚増量パック】 インクジェットプリンタ対応 ホワイト片面1層 1-16倍速 VHR12JP53SV4
BDディスクも同じくVerbatim（バーベイタム）の製品。記録した後のスペースを節約できる1枚50GBのBD-R DL 50枚組は6670円。1枚あたり約133円。
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|バーベイタム(Verbatim) Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 50GB 50枚 ホワイトプリンタブル 片面2層 1-6倍速 VBR260RP50SV1
容量単価の安さなら、1層のBD-R。50枚＋おまけの3枚の53枚で2026円。1枚あたりは約38円。
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|Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
最後は、記録したディスクを省スペースで保存できるケース。120枚収納できて、横幅は10.8cm。サンワダイレクトの製品で価格は1080円。
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|サンワダイレクト ブルーレイディスク ケース 120枚収納 インデックスカード付 ファイルケース ブラック 200-FCD047BK
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