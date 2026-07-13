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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第91回

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【BD/DVD/CD編】

2026年07月13日 16時15分更新

文● 二子／ASCII

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　最近のPCでは使われる機会がやや減ってきたものの、データの移動やテレビ番組の録画など、まだまだ必要な記録型CD/BDメディアやドライブ。手に入りにくくなってきたからこそ、Amazonのセールでまとめ買いしましょう！

BD

PCに内蔵されるケースが減って、USB外付けドライブとして使われるケースが増えています

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まずはPC用ドライブから、最近はUSB外付け型が中心

　アイオーデータのポータブル型のCD/DVDドライブ。ライティングソフトも付いているので、CDのリッピングや音楽CDの作成も可能です。価格は4590円。

Image from Amazon.co.jp
IODATA ポータブルDVDドライブ DVD/CD ビデオディスク作成 データ保存 ホームビデオ 音楽CD リッピング B’sRecorder20 （USB-A/Windows/Mac/Chrome）DVRP-W1/E
プライムデーで「アイオーデータ DVRP-W1/E」を入手

　続いてはロジテックのポータブルBDドライブ。もちろんCDやDVDも扱えます。ソフトウェアは付属しないので、別途必要。セール価格は1万7980円。

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ロジテックダイレクト Mac対応 外付け ブルーレイドライブ USB3.2 Gen1（USB3.0）Type-C対応 M-DISC ポータブル LBD-LPWBWU3CMDG
プライムデーで「ロジテックダイレクト LBD-LPWBWU3CMDG」を入手

　続いてはメディア。16倍速記録に対応したVerbatim（バーベイタム）のDVD-Rディスク50枚組（＋おまけで3枚）が980円。1枚あたり18.5円です。安い！

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バーベイタム(Verbatim) 1回録画用 DVD-R CPRM 120分 【50枚+3枚増量パック】 インクジェットプリンタ対応 ホワイト片面1層 1-16倍速 VHR12JP53SV4
プライムデーで「Verbatim DVR-R 50枚」を入手

　BDディスクも同じくVerbatim（バーベイタム）の製品。記録した後のスペースを節約できる1枚50GBのBD-R DL 50枚組は6670円。1枚あたり約133円

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‎バーベイタム(Verbatim) Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 50GB 50枚 ホワイトプリンタブル 片面2層 1-6倍速 VBR260RP50SV1

　容量単価の安さなら、1層のBD-R。50枚＋おまけの3枚の53枚で2026円。1枚あたりは約38円

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Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
プライムデーで「Verbatim BD-R DL 50枚」を入手
 
プライムデーで「Verbatim BD-R 50枚」を入手

　最後は、記録したディスクを省スペースで保存できるケース。120枚収納できて、横幅は10.8cm。サンワダイレクトの製品で価格は1080円。

Image from Amazon.co.jp
サンワダイレクト ブルーレイディスク ケース 120枚収納 インデックスカード付 ファイルケース ブラック 200-FCD047BK
プライムデーで「サンワダイレクト ディスクケース120枚収納」を入手

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