【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【BD/DVD/CD編】

最近のPCでは使われる機会がやや減ってきたものの、データの移動やテレビ番組の録画など、まだまだ必要な記録型CD/BDメディアやドライブ。手に入りにくくなってきたからこそ、Amazonのセールでまとめ買いしましょう！

まずはPC用ドライブから、最近はUSB外付け型が中心

アイオーデータのポータブル型のCD/DVDドライブ。ライティングソフトも付いているので、CDのリッピングや音楽CDの作成も可能です。価格は4590円。

続いてはロジテックのポータブルBDドライブ。もちろんCDやDVDも扱えます。ソフトウェアは付属しないので、別途必要。セール価格は1万7980円。

続いてはメディア。16倍速記録に対応したVerbatim（バーベイタム）のDVD-Rディスク50枚組（＋おまけで3枚）が980円。1枚あたり18.5円です。安い！

BDディスクも同じくVerbatim（バーベイタム）の製品。記録した後のスペースを節約できる1枚50GBのBD-R DL 50枚組は6670円。1枚あたり約133円。

容量単価の安さなら、1層のBD-R。50枚＋おまけの3枚の53枚で2026円。1枚あたりは約38円。

最後は、記録したディスクを省スペースで保存できるケース。120枚収納できて、横幅は10.8cm。サンワダイレクトの製品で価格は1080円。