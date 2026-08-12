セレッソ大阪×エレコム初コラボ！ 限定カラーのモバイルバッテリーなど3製品発売

エレコムは、セレッソ大阪とのプラチナパートナー契約締結を受けた初のコラボレーション製品として、モバイルバッテリー、AC充電器、USB-Cケーブルの3製品を8月12日18時からセレッソウェブページで数量限定予約販売する。発売は9月予定で、価格はモバイルバッテリーが6,280円、AC充電器が1,980円、USB-Cケーブルが1,880円となる。

今回のラインアップは、試合観戦や日常使いに映えるセレッソピンクを本体色に採用した充電関連製品だ。パッケージもセレッソ大阪を前面に打ち出したデザインで統一し、ファンアイテムとしての魅力も高めている。

モバイルバッテリーは容量5,000mAhで、半固体リチウムイオン電池を採用。高温や低温の環境でも使いやすく、発火しにくい高い安全性と約2,000回の長寿命をうたう点が特徴だ。LEDパネルで残量を1%刻みで確認でき、外出先での充電管理をしやすい設計だ。

AC充電器はUSB Type-CポートとUSB-Aポートを備え、対応するスマートフォンなどを高速充電できるコンパクトモデル。持ち運びやすい軽量設計で、出張や旅行の荷物を増やしにくい点が実用的だ。USB-Cケーブルはシリコン素材を採用し、やわらかな触感で絡みにくく、まとめやすい。最大60WのUSB Power Delivery充電とUSB2.0のデータ転送に対応し、スマートフォンやタブレットをパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーにつないで使える。