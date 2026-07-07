エレコム、動画視聴が快適になるタブレット・スマホ用アームスタンド4製品を発売

エレコムは、タブレット・スマートフォン用アーム型スタンド/デスクスタンド4種類を7月上旬に発売した。ベッドサイドやデスク上、リモートワーク、家庭学習など、使う場所や姿勢に合わせて選べるラインアップで、動画視聴をより快適にする周辺機器という。
今回登場したのは、「Zアーム型スタンド/ベッドサイド」「タブレット用デスクスタンド（ホルダータイプ）」「タブレット用デスクスタンド（据え置きタイプ）」「スマートフォン用アームスタンド（クリップタイプ）」の4種類だ。価格は1,698円から2,980円となる。
Zアーム型スタンド/ベッドサイドは、クランプを縦向き・横向きの両方で取り付けられ、ベッドのヘッドボードやサイドテーブルに設置しやすい構造だ。Zアーム構造により距離や高さを細かく調整でき、360度回転に対応したボールジョイントで画面の向きも合わせやすい。4.6〜13インチのスマートフォンやタブレットに対応し、充電しながら使える点も特徴だという。
タブレット用デスクスタンドは、ホルダータイプと据え置きタイプの2種を用意する。ホルダータイプは最長410mmまで伸ばせるため、目線の高さに合わせて自然な姿勢を保ちやすく、講義視聴や会議、オンライン授業に向く仕様だ。据え置きタイプは最長180mmまで伸び、折り畳んで持ち運びやすい点が強みだ。どちらも角度調節がしやすく、ホルダー中央が開いた設計で、端末を縦置きしたまま充電できる。
スマートフォン用アームスタンド（クリップタイプ）は、幅約90mmまでのスマートフォンに対応し、片手で着脱しやすい。フレキシブルアームで位置を調整でき、デスク固定クリップで安定して使える。
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