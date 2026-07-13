Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第97回
【プライムデー最終日】夏だ！ ビールだ！ 各社のビール24缶まとめ買い
2026年07月13日 20時00分更新
酷暑の楽しみと言えば、キンキンに冷えてやがるビール！ 家の冷蔵庫から切らさないようにまとめ買いがオススメ。自分で家まで運ぶのは大変ですからね……。プライムデーの最後に買いましょう！
まずは大定番の「アサヒスーパードライ」。缶のデザインは変わりましたが、2026年の今も人気のビールです。
|Image from Amazon.co.jp
|スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>
続いてはアメリカの定番、バドワイザー。330ml缶×24本で4138円。
|Image from Amazon.co.jp
|バドワイザー ラガービール 缶 24本 ケース販売 | BBQ・ホームパーティーにぴったり
日本、アメリカと来たら、次はメキシコ。「コロナ・エキストラ」の330ml缶×24本で4299円。やっぱりコロナはライムと一緒に飲みましょう！
|Image from Amazon.co.jp
|コロナ・エキストラ 缶 Corona Extra [ ラガービール 330ml × 24本 ] [ケース販売]
熱処理済みの昭和のビールが「キリン クラシックラガー」。24缶で4498円。ウチの親父も飲んでたビールの味わい、体験できます。
|Image from Amazon.co.jp
|クラシックラガー キリン ビール350ml×24本
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