【プライムデー最終日】夏だ！ ビールだ！ 各社のビール24缶まとめ買い

酷暑の楽しみと言えば、キンキンに冷えてやがるビール！ 家の冷蔵庫から切らさないようにまとめ買いがオススメ。自分で家まで運ぶのは大変ですからね……。プライムデーの最後に買いましょう！

まずは大定番の「アサヒスーパードライ」。缶のデザインは変わりましたが、2026年の今も人気のビールです。

続いてはアメリカの定番、バドワイザー。330ml缶×24本で4138円。

日本、アメリカと来たら、次はメキシコ。「コロナ・エキストラ」の330ml缶×24本で4299円。やっぱりコロナはライムと一緒に飲みましょう！

熱処理済みの昭和のビールが「キリン クラシックラガー」。24缶で4498円。ウチの親父も飲んでたビールの味わい、体験できます。