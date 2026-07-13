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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第97回

【プライムデー最終日】夏だ！ ビールだ！ 各社のビール24缶まとめ買い

2026年07月13日 20時00分更新

文● 二子／ASCII

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　酷暑の楽しみと言えば、キンキンに冷えてやがるビール！　家の冷蔵庫から切らさないようにまとめ買いがオススメ。自分で家まで運ぶのは大変ですからね……。プライムデーの最後に買いましょう！

ビール

昭和のビール「キリン クラシックラガー」もまとめ買い！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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　まずは大定番の「アサヒスーパードライ」。缶のデザインは変わりましたが、2026年の今も人気のビールです。

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スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>
プライムデーで「アサヒスーパードライ 350ml×24本」を入手

　続いてはアメリカの定番、バドワイザー。330ml缶×24本で4138円。

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バドワイザー ラガービール 缶 24本 ケース販売 | BBQ・ホームパーティーにぴったり
プライムデーで「バドワイザー 330ml×24本」を入手

　日本、アメリカと来たら、次はメキシコ。「コロナ・エキストラ」の330ml缶×24本で4299円。やっぱりコロナはライムと一緒に飲みましょう！

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コロナ・エキストラ 缶 Corona Extra [ ラガービール 330ml × 24本 ] [ケース販売]
プライムデーで「コロナ・エキストラ 330ml×24本」を入手

　熱処理済みの昭和のビールが「キリン クラシックラガー」。24缶で4498円。ウチの親父も飲んでたビールの味わい、体験できます。

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クラシックラガー キリン ビール350ml×24本
プライムデーで「キリン クラシックラガー 350ml×24本」を入手

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