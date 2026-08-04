USBレシーバー1つでマウス・キーボードを最大7台接続、エレコム新製品登場

エレコムは、複数のマウスやキーボードを1つのレシーバーでまとめて使える「ELECOM Bridge E USBレシーバー」を8月上旬に発売する。対応製品をパソコンやタブレットに挿したまま、用途に応じて機器を切り替えられる点が特徴で、型番はM-ER10GY、価格は1,379円。
この製品は、エレコムのトラックボールIST PLUSをはじめとするマウス、トラックボール、キーボードなどで使用できるUSBレシーバーだ。1つのレシーバーで最大7台のデバイスを接続可能で、複数の機器をワイヤレスで使い分けたい場面に向く。8月4日現在、IST PLUSに対応しており、順次HUGE PLUSや今後発売する製品でも使える予定だという。
オフィス利用を想定した設計も見どころだ。独自の混信対策により、多数のデバイスを接続しても安定した通信を維持しやすく、接続性と安定性を両立する。さらに、USBレシーバーを紛失した際の交換用としても活用できるため、運用面でも実用性が高い製品だ。ペアリングには専用設定ソフト「エレコム マウスアシスタント」が必要になる。
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