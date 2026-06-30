iPad用アクティブタッチペン登場　約20分でフル充電を実現

エレコムは、新製品となる「iPad用アクティブタッチペン」を6月下旬より発売した。このタッチペンは急速充電機能を搭載し、約20分でフル充電が可能。さらに、選べる2色（ホワイト、グレー）が用意されている。

エレコムの新型タッチペンは、アップル純正のApple Pencilに劣らない快適な描き心地を提供する。ペン先は約1.6mmの極細で、細かい作業やメモの取り方からイラスト作成まで、あらゆるクリエイティブな作業をサポート。さらに、ポリアセタール樹脂を採用したペン先は、滑らかな描き心地を実現しつつ、画面を傷つけにくい特徴がある。

その他の特徴としては、傾き検知機能により、ペンの傾きを変えれば線の太さも容易に調整できる点が挙げられる。手のひらが画面に触れても誤動作を防ぐパームリジェクション機能も搭載されており、安定した操作が可能だ。側面のマグネット面でiPadに固定できるため、持ち運びも便利で紛失を防ぐ。また、交換用ペン先2個が付属し、長く愛用することができる。

急速充電機能のおかげで、約12時間の連続使用も可能だという。充電は付属のUSB Type-Cケーブルで簡単に行え、4段階でバッテリー残量を示すLEDランプも設けられている。ペアリングも不要で、電源オンですぐに使用できるのも魅力的だ。操作しないと自動的にオフになるオートオフ機能により、消し忘れの心配もない。