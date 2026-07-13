Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第98回
血圧が測れるスマートウォッチ！「HUAWEI WATCH D2」 高血圧が気になるなら、これ買うしか
2026年07月13日 20時20分更新
血圧が測れるファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2」がプライムデーでセール中。22％オフの4万6836円。
健康診断で高血圧を指摘されて以降、気になる血圧。でも血圧を正しく測定するには、カフ（腕帯）部分に空気を入れて圧力をかける必要があります。HUAWEI WATCH D2はまさにその方式で血圧を測るスマートウォッチで、国内の管理医療機器の認証も受けてます。腕時計サイズなので、気づいたときにいつでも測れるのもメリット大ですね。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計LCA-B10:ブラック
HUAWEI WATCH D2は、スマートウォッチとしての機能ももちろん充実。運動や睡眠などのモニタリングが可能で、血圧とともにアプリ内で管理が可能できます。さらに心電図測定機能もあり。ほかにはない機能を持つスマートウォッチ、これは注目です！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
グルメ【プライムデーの最後の買い物に】赤いきつねと緑のたぬき、東西両バージョン食べ比べ
-
第97回
グルメ【プライムデー最終日】夏だ！ ビールだ！ 各社のビール24缶まとめ買い
-
第96回
グルメ保存食を買っておこう！ おでん缶に備蓄用紙パック豆腐、アルファ米【プライムデー】
-
第95回
PCパーツ最後はMagSafeで貼り付けられるモバイルバッテリーを買おう！【プライムデー】
-
第94回
PCパーツ1万円に足りないなら、そうだグリスでも買っておこう！【プライムデー最終日】
-
第93回
エンタメ【セールだから衝動買い】見るのもいいけど、実際に打とう！ 麻雀牌に雀卓
-
第92回
トピックス夏場は欲しくなる浄水器！ 節約にもなります【プライムデー】
-
第91回
AV【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【BD/DVD/CD編】
-
第90回
PCパーツ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【PC用メモリー編】
-
第89回
PCパーツ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【マザーボード編】
- この連載の一覧へ