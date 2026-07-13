血圧が測れるスマートウォッチ！「HUAWEI WATCH D2」 高血圧が気になるなら、これ買うしか

血圧が測れるファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2」がプライムデーでセール中。22％オフの4万6836円。

健康診断で高血圧を指摘されて以降、気になる血圧。でも血圧を正しく測定するには、カフ（腕帯）部分に空気を入れて圧力をかける必要があります。HUAWEI WATCH D2はまさにその方式で血圧を測るスマートウォッチで、国内の管理医療機器の認証も受けてます。腕時計サイズなので、気づいたときにいつでも測れるのもメリット大ですね。

HUAWEI WATCH D2は、スマートウォッチとしての機能ももちろん充実。運動や睡眠などのモニタリングが可能で、血圧とともにアプリ内で管理が可能できます。さらに心電図測定機能もあり。ほかにはない機能を持つスマートウォッチ、これは注目です！