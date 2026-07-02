エレコム、Red Dot Design Award 2026受賞　モバイルバッテリーとIST PROが高評価

エレコムは7月2日、2シリーズの製品で世界的なデザイン賞「Red Dot Design Award 2026」を受賞したと発表した。受賞製品は、ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー「DE-C55L-9000BK」「DE-C55L-9000LGY」と、トラックボール「IST PRO」こと「M-IPT10MRSBK」「M-IPT10MRSABK」だ。

ナトリウムイオン電池モバイルバッテリーは、地球にも人にも配慮したナトリウムイオン電池を採用した点が最大の特徴だ。雪山や砂漠のような過酷な環境や温度下でも使えるうえ、毎日使っても約13年間に相当する5,000サイクルの長寿命を実現する。従来品より発火リスクが低いとされる安全性も打ち出しており、USB Type-C対応で45W出力、30W入力に対応する高出力モデルだ。

トラックボール「IST PRO」は、最大のパフォーマンスを最小の動きで引き出す10ボタン搭載のハイグレードモデルだ。握り込まなくても自然な手の形で操作しやすいエルゴノミクスデザインを採用し、なめらかな操球感を生む高性能ベアリング支持ユニットを備える。長時間の作業でも負担がかかりにくい設計で、デスクワークやクリエイティブ用途に向く製品だ。

「Red Dot Design Award」は1955年から続くドイツの権威あるデザイン賞で、プロダクトデザイン、ブランド＆コミュニケーションデザイン、デザインコンセプトの3部門で構成される。エレコムは受賞を通じて、実用性とデザイン性を兼ね備えた製品開発力を示した形だ。