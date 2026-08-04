画面不足を一気に解消、USB Type-Cで最大3画面表示できる新アダプター

エレコムは、USB Type-Cポート搭載のパソコンやスマートフォンの映像をHDMI対応ディスプレイへ出力できるUSB Type-C対応HDMI映像変換アダプターを7月下旬に発売した。価格は5,980円。2台のHDMIディスプレイへの出力に対応し、出力元機器を含めて最大3画面表示を実現する。

製品はUSB Type-CポートからHDMIポート搭載ディスプレイへ映像と音声を送れるアクティブタイプの変換アダプターだ。画面複製と画面拡張の両方に対応し、在宅勤務やWeb会議、複数資料を並べて確認する作業などで、表示領域を広げながら使える点が特徴だ。接続する2台のディスプレイは、それぞれ最大4K（3,840×2,160ピクセル）/60Hzに対応する。

ドライバー不要で接続するだけで使える手軽さに加え、HDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4にも対応する。アダプター本体は金属シェル構造を採用し、ケーブルは3重シールド仕様、端子部には金メッキピンを備え、外部ノイズの影響を受けにくい設計だ。なお、映像出力には出力元機器がDisplayPort Alternate Modeに対応している必要があるという。