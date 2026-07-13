Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第93回
【セールだから衝動買い】見るのもいいけど、実際に打とう！ 麻雀牌に雀卓
2026年07月13日 16時55分更新
「見る麻雀」「ネット麻雀」を中心に、気づけば一大ブームとなっている麻雀。でも、やっぱり友だちと集まって、無駄話をしながら卓を囲むあの楽しさにはかないません。
そこで必要なのが麻雀牌に雀卓。なかなか買うのを踏ん切りつけにくいですが、「プライムデー」のようなセールだからこそ、思い切って購入するのもありでは？
まずは基本となる麻雀牌。赤牌入りの牌に点棒、親マーク、サイコロも付いたワンセットでケース入り。価格は3312円。
|Image from Amazon.co.jp
|麻雀牌 麻雀セット 点棒付 26*19*14mm 収納ケース付き 携帯便利 カードゲーム サイコロ 家庭用 旅行用
テーブルの上に麻雀マットもいいですが、手積みで対局することを考えると枠付きの机が便利。折りたたみ式で邪魔になりにくく、移動もしやすい麻雀台。5832円。
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|SUNLiGHT 麻雀卓 折りたたみ式 麻雀台 マージャン卓 軽量 安定性 70×70×40cm
そして憧れの全自動卓。おなじみ大洋技研AMOSの全自動卓。点数入力・表示機能があるので、点棒のやり取りが不要になります。価格は17万8200円。
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|AMOS(アモス) JP-DG 点数表示 点棒レス 座卓兼用 28mm 出張修理 家庭用
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