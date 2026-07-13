【セールだから衝動買い】見るのもいいけど、実際に打とう！ 麻雀牌に雀卓

「見る麻雀」「ネット麻雀」を中心に、気づけば一大ブームとなっている麻雀。でも、やっぱり友だちと集まって、無駄話をしながら卓を囲むあの楽しさにはかないません。

そこで必要なのが麻雀牌に雀卓。なかなか買うのを踏ん切りつけにくいですが、「プライムデー」のようなセールだからこそ、思い切って購入するのもありでは？

まずは基本となる麻雀牌。赤牌入りの牌に点棒、親マーク、サイコロも付いたワンセットでケース入り。価格は3312円。

テーブルの上に麻雀マットもいいですが、手積みで対局することを考えると枠付きの机が便利。折りたたみ式で邪魔になりにくく、移動もしやすい麻雀台。5832円。

そして憧れの全自動卓。おなじみ大洋技研AMOSの全自動卓。点数入力・表示機能があるので、点棒のやり取りが不要になります。価格は17万8200円。