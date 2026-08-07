車中泊も冬キャンプも快適に！「NESTOUT PAD-1」電熱ヒーターマット登場

エレコムは、冬のキャンプや車中泊向け電熱ヒーターマット「NESTOUT PAD-1」を、8月7日より応援購入サービスMakuakeで数量限定先行発売する。価格は13,980円で、型番はOD-NESTHP1だ。真冬の屋外でも使えることを想定したアウトドアギアとして、寒さ対策を重視するキャンパーに向けた製品となる。

NESTOUT PAD-1の最大の特徴は、60Wの高出力に加え、高密度ヒーター線と独自の断熱保温構造を組み合わせた点だ。0度環境下でも暖かさを実感しやすい設計とされ、一般的な家庭用電気毛布と比べて、同じ容量のポータブル電源で約2倍長く使用できるという。限られた電力を効率よく使いたい冬キャンプでは、実用性の高い仕様だ。

機能面では、3段階の温度調節、タイマー、BOOSTモード、SLEEPモードを搭載する。BOOSTモードは20分間だけ集中的に暖かさを高める設計で、冷え切った寝袋や就寝前の体温確保に向く。SLEEPモードは睡眠時の快適性を意識した制御で、夜間の温度変化に対応しながら休息を支える。アウトドアでの使いやすさを重視した作りが際立つ製品だ。