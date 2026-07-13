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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第95回

最後はMagSafeで貼り付けられるモバイルバッテリーを買おう！【プライムデー】

2026年07月13日 19時20分更新

文● 二子／ASCII

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　プライムデーもまもなく終了。最後の買い物にオススメなのが、MagSafeに対応したスマホで背面に磁力で貼り付けられるタイプのモバイルバッテリー。ここに来て製品が急増。ケーブルなしで使えるのも人気の理由です。

バッテリー

MagSafe対応の薄型バッテリーが今のトレンドです！

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　まず1製品目が「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」。厚さわずか6mm、98gの本体に5000mAhの容量を持ち、iPhone／Androidスマホを充電できます。ちなみにiPhoneは最大7.5W、Xiaomi 17シリーズでは15Wに対応しています。セール価格は4980円。

Image from Amazon.co.jp
Xiaomi シャオミ UltraThin モバイルバッテリー (5000mAh MagSafe対応 6mm極薄) 急速充電 ワイヤレス充電 マグネット式 薄型 小型 軽量 旅行用 ポケットサイズ iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ/Air 対応 PSE認証済 グレイシアシルバー
プライムデーで「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」を入手

　2製品目も薄型の5000mAhモデルで「UGREEN Air」。厚みは8.6mm。ワイヤレスでは最大15W、有線では最大20Wでの充電が可能。セール価格は3990円。

Image from Amazon.co.jp
UGREEN Air モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 8.6mm超薄型 Qi2認証 15W急速充電 MagSafe対応 5000mAh 軽量 小型 携帯便利 USB-C PD 20W パススルー充電対応 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ / Air対応 PB580 ダークグレー
プライムデーで「UGREEN Air グレー」を入手

　最後は容量10000mAhのAnker製モデル「Anker MagGo Power Bank」。厚さ約15mmで、重量は約207g。価格は6390円。

Image from Amazon.co.jp
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ 対応 (ピンク)
プライムデーで「Anker MagGo Power Bank ピンク」を入手

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