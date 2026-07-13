Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第99回
【プライムデーの最後の買い物に】赤いきつねと緑のたぬき、東西両バージョン食べ比べ
2026年07月13日 20時35分更新
残り時間わずかのプライムデー。最後の買い物におすすめなのが、カップ麺のまとめ買い。しかもここは一捻りして、マルちゃんの「赤いきつね」「緑のたぬき」東西両バージョンをともに購入してはどうでしょうか？
うどんやそばは関東圏と関西圏で味が異なる（特につゆ）というのはよく知られるところですが、カップ麺でも同じ。各社、東日本と西日本で異なる味にしているとか。マルちゃんの「赤いきつね」と「緑のたぬき」も同様なのですが、Amazonならどちらのバージョンも購入可能なんです。
ともに12個入りで約1500～1800円。味比べ楽しめます！
|Image from Amazon.co.jp
|マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産
|Image from Amazon.co.jp
|赤いきつね マルちゃん 緑のたぬき天そば 関西 ( 101g×12個 ) 関西限定 カップ麺 関西風つゆ / ねぎ入り カップそば 小エビ天 かまぼこ) 箱買い 東洋水産
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