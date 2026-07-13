【プライムデーの最後の買い物に】赤いきつねと緑のたぬき、東西両バージョン食べ比べ

残り時間わずかのプライムデー。最後の買い物におすすめなのが、カップ麺のまとめ買い。しかもここは一捻りして、マルちゃんの「赤いきつね」「緑のたぬき」東西両バージョンをともに購入してはどうでしょうか？

うどんやそばは関東圏と関西圏で味が異なる（特につゆ）というのはよく知られるところですが、カップ麺でも同じ。各社、東日本と西日本で異なる味にしているとか。マルちゃんの「赤いきつね」と「緑のたぬき」も同様なのですが、Amazonならどちらのバージョンも購入可能なんです。

ともに12個入りで約1500～1800円。味比べ楽しめます！