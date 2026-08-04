エレコム、長さ調節できる巻き取り式USB Type-Cケーブル発売　PD 60W充電対応

エレコムは、必要な長さに調節して使えるスリムな巻き取り式USB Type-Cケーブル2タイプを8月上旬に発売する。ラインアップは、USB Type-C - USB Type-CタイプのMPA-CCRLR09シリーズおよびMPA-CCECRLR09シリーズと、USB-A - USB Type-CタイプのMPA-ACRLR09シリーズで、価格は各1,880円、USB-A - USB Type-Cタイプは1,780円となる。

新製品は、片側からコネクターを引き出して必要な長さに調節できる巻き取り式ケーブルだ。フラットケーブルを採用し、出し入れがスムーズで、使わないときは本体へすっきり収納できる構造となる。さらに、片側のコネクターとケース側面に磁石を内蔵し、収納時にコネクターをカチッと固定できる点が特徴だ。コネクター部分の印字で仕様を確認しやすく、難燃性素材の採用や金メッキピンによる信号劣化の抑制にも配慮している。

USB Type-C - USB Type-CタイプはUSB Power Delivery最大60W(20V/3A)に対応し、スマートフォンやタブレットに加えてノートパソコンの充電にも活用できる。USB-A - USB Type-Cタイプは最大15W(5V/3A)対応だ。どちらもHi-Speed USB(USB2.0)による最大480Mbps(理論値)のデータ転送に対応し、写真や書類の移動にも使える。なお、映像出力(DisplayPort Alternate Mode)には対応していないという。

サイズはおよそ幅65.5×奥行18.3×高さ66.5mmで、ケーブル長はおよそ0.9m、ケーブル径は幅約5×厚み約1.9mmとなる。カラーはブラック、しろちゃん、ホワイトを用意している。