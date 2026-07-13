夏場は欲しくなる浄水器！ 節約にもなります【プライムデー】

都会に住んでいると、夏場はどうしても欲しくなるのが「浄水器」。水道水が普通に使えるようになるので、長い目で見ると節約にもなります！ 取り付けも普通の蛇口であれば簡単。プライムデーで買いたい製品の1つです！

東レのトレビーノ。カートリッジが1個付きで3184円はお手頃。原水を極細シャワーで出すことができて、節水にもなるとか。

こちらもCMなどでおなじみクリンスイ。カートリッジ1個付きで3180円。

パナソニックのアルカリイオン整水器で、価格は3万7400円。単に水を浄水するだけでなく、弱アルカリ性の電解水を作ってくれる。