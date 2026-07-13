Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第92回
夏場は欲しくなる浄水器！ 節約にもなります【プライムデー】
2026年07月13日 16時35分更新
都会に住んでいると、夏場はどうしても欲しくなるのが「浄水器」。水道水が普通に使えるようになるので、長い目で見ると節約にもなります！ 取り付けも普通の蛇口であれば簡単。プライムデーで買いたい製品の1つです！
東レのトレビーノ。カートリッジが1個付きで3184円はお手頃。原水を極細シャワーで出すことができて、節水にもなるとか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】東レ トレビーノ 浄水器 蛇口 直結型 (高除去/30%節水) 日本製 コンパクト PFOS/PFOA 有機フッ素化合物 除去 MK307MX-P カセッティシリーズ カートリッジ計1個入り
こちらもCMなどでおなじみクリンスイ。カートリッジ1個付きで3180円。
|Image from Amazon.co.jp
|クリンスイ 浄水器 蛇口直結型【メーカー純正品 日本製】MONOシリーズ メタリックボディ カートリッジ1個付き MD101-NC PFOS/PFOA 有機フッ素化合物 除去
パナソニックのアルカリイオン整水器で、価格は3万7400円。単に水を浄水するだけでなく、弱アルカリ性の電解水を作ってくれる。
|Image from Amazon.co.jp
|パナソニック アルカリイオン整水器【Amazon.co.jp限定】（2026年発売モデル） コンパクト 19物質除去 有機フッ素化合物 PFOS/PFOA除去対応 日本製 ホワイト TK-NAS13D-W
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第93回
エンタメ【セールだから衝動買い】見るのもいいけど、実際に打とう！ 麻雀牌に雀卓
-
第91回
AV【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【BD/DVD/CD編】
-
第90回
PCパーツ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【PC用メモリー編】
-
第89回
PCパーツ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【マザーボード編】
-
第88回
スマホ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【激安スマートウォッチ編】
-
第87回
トピックス【最終日からでも間に合う】プライムデー攻略法！ どうすれば得する？ 何が残っている？ これを読めば大丈夫
-
第86回
PCパーツ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【M.2 SSD編】
-
第85回
PC【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【10万円前後のノートPC編】
-
第84回
Apple【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【Apple製品編】
-
第83回
スマホ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
家電ASCIIスマホと連携して交換時期を知らせるスマート浄水器
-
エンタメ米軍採用の強力な浄水器を試してみました