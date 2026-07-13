【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【PC用メモリー編】

急激な値上げが発生したPC用メモリー。でも、必要なら買うしかありません……。そこでプライムデーで手頃な製品を探してみました。最終日の今日、買うしかない!?

まだ比較的手に入れやすいのはDDR4

DDR5で32GBが欲しいとなると5万円台から

まずはDDR4メモリーから。16GB（8GB×2枚）なら1万5000円程度から。なんとか買えるかも。

32GB（16GB×2）だと最初から余裕がありますね。CFD販売のDDR4-3200タイプは2万8500円。

続いてはノートPC用のDDR4 SO-DIMM。32GB（16GB×2枚）で3万2280円。ノートPCのパワーアップ用に。

次はDDR5。CFD販売のDDR5-5600の16GB×2枚組。記事執筆時点で5万1980円。これは買い。

TEAMGROUPのライティング機能付きDDR5-6000の16GB×2枚組。こちらは5万9980円。

CFD販売のDDR5-6400の16GB×2枚組。銅箔ヒートシンク付きで6万800円。