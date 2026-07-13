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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第90回

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【PC用メモリー編】

2026年07月13日 15時50分更新

文● 二子／ASCII

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　急激な値上げが発生したPC用メモリー。でも、必要なら買うしかありません……。そこでプライムデーで手頃な製品を探してみました。最終日の今日、買うしかない!?

メモリー

すっかり高価な商品になってしまったPC用メモリー。特にDDR5はなかなか手が届かないですが、セール機会で少しでもオトクに……

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まだ比較的手に入れやすいのはDDR4
DDR5で32GBが欲しいとなると5万円台から

　まずはDDR4メモリーから。16GB（8GB×2枚）なら1万5000円程度から。なんとか買えるかも。

Image from Amazon.co.jp
TEAMGROUP (旧称 Team) ELITE PLUS DDR4 3200MHz 16GB (8GBx2枚) PC4-25600 CL22 1.2V JEDEC準拠 デスクトップ用 メモリ【TEAMジャパン 国内正規品・メーカー無期限保証】TPRD416G3200HC22DC01
Image from Amazon.co.jp
シー・エフ・デー販売 CFD販売 CFD Standard デスクトップ用 メモリ DDR4 3200 (PC4-25600) 8GB×2枚 288pin DIMM 相性保証 W4U3200CS-8G
プライムデーで「TEAMGROUP ELITE PLUS DDR4-3200 8GB×2枚(16GB)」を入手
 
プライムデーで「CFD販売 DDR4-3200 8GB×2枚(16GB) W4U3200CS-8G」を入手

　32GB（16GB×2）だと最初から余裕がありますね。CFD販売のDDR4-3200タイプは2万8500円。

Image from Amazon.co.jp
シー・エフ・デー販売 CFD販売 CFD Standard デスクトップ用 メモリ DDR4 3200 (PC4-25600) 16GB×2枚 288pin DIMM 相性保証 W4U3200CS-16G
プライムデーで「CFD販売 DDR4-3200 16GB×2枚(32GB) W4U3200CS-16G」を入手

　続いてはノートPC用のDDR4 SO-DIMM。32GB（16GB×2枚）で3万2280円。ノートPCのパワーアップ用に。

Image from Amazon.co.jp
TEAMGROUP (旧称 Team) ノートPC用メモリ DDR4 3200MHz 32GB (16GBx2枚) SODIMM PC4-25600 CL22 1.2V JEDEC準拠【TEAMジャパン 国内正規品・メーカー無期限保証】TED432G3200C22DC-S01
プライムデーで「TEAMGROUP DDR4-3200 SO-DIMM 16GB×2枚(32GB)」を入手

　次はDDR5。CFD販売のDDR5-5600の16GB×2枚組。記事執筆時点で5万1980円。これは買い。

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CFD販売 デスクトップPC用メモリ DDR5-5600 (PC5-44800) 16GB×2枚 (32GB) 相性保証 288pin シー・エフ・デー販売 CFD Standard W5U5600CS-16G
プライムデーで「CFD販売 DDR5-5600 16GB×2枚(32GB) W5U5600CS-16G」を入手

　TEAMGROUPのライティング機能付きDDR5-6000の16GB×2枚組。こちらは5万9980円。

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TEAMGROUP (旧称 Team) T-FORCE DELTA RGB DDR5 6000MHz 32GB (16GBx2枚) CL38 PC5-48000 デスクトップ用 メモリ ホワイト Intel XMP3.0 / AMD EXPO 両対応【TEAMジャパン 国内正規品・メーカー無期限保証】FF4D532G6000HC38ADC01
プライムデーで「TEAMGROUP T-FORCE DELTA RGB DDR5-6000 16GB×2枚(32GB)」を入手

　CFD販売のDDR5-6400の16GB×2枚組。銅箔ヒートシンク付きで6万800円。

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CFD販売 デスクトップPC用メモリ グラフェン 銅箔 ヒートシンク DDR5-6400 16GB×2枚 (32GB) 相性保証 288pin シー・エフ・デー販売 CFD Standard W5U6400CS-16GC38F
プライムデーで「CFD販売 DDR5-6400 16GB×2枚(32GB) W5U6400CS-16GC38F」を入手

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