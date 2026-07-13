保存食を買っておこう！ おでん缶に備蓄用紙パック豆腐、アルファ米【プライムデー】

日本に住む以上、どうしても防災への意識を持っておく必要があります。そこで買っておきたいのが保存食、非常食。ローリングストックで使うことも可能なので、セールのタイミングで購入しましょう！

まずはおなじみ「おでん缶」。5年保存できて、12缶入りが4932円。具材は7個入り。

続いては紙パック入りの豆腐。常温での長期保管が可能。料理の具材が足らないときにも使えそう。12個入りで1630円。

非常時には温めなくても食べられるレトルトカレー。グリコ「カレー職人 中辛」。味の面でも普通に評価が高い。。賞味期限は5年あって、10個セットで1522円。

水（またはお湯）を入れるだけで食べられるアルファ米も、防災用に家族分用意しておきたいものの1つ。アイリスオーヤマnお製品で10食で3179円。登山やキャンプでも便利です。