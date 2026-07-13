Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第96回
保存食を買っておこう！ おでん缶に備蓄用紙パック豆腐、アルファ米【プライムデー】
2026年07月13日 19時45分更新
日本に住む以上、どうしても防災への意識を持っておく必要があります。そこで買っておきたいのが保存食、非常食。ローリングストックで使うことも可能なので、セールのタイミングで購入しましょう！
まずはおなじみ「おでん缶」。5年保存できて、12缶入りが4932円。具材は7個入り。
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|【Amazon.co.jp限定】公式 こてんぐ おでん缶 牛すじ大根入り長期保存 5年保存 ギフト 7号缶/12入 離れて暮らすたいせつな人へ 缶詰 非常食 保存食 防災 備蓄 ローリングストック 缶切り不要
続いては紙パック入りの豆腐。常温での長期保管が可能。料理の具材が足らないときにも使えそう。12個入りで1630円。
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|森永 絹とうふ 森永乳業 国産 大豆 絹 とうふ 250ｇ×12個 [ 豆腐 常温長期保存 備蓄 長持ち 非常食 ローリングストック 離乳食 ]
非常時には温めなくても食べられるレトルトカレー。グリコ「カレー職人 中辛」。味の面でも普通に評価が高い。。賞味期限は5年あって、10個セットで1522円。
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|常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコ (常温保存/非常食/備蓄/ローリングストック/レトルト/防災)
水（またはお湯）を入れるだけで食べられるアルファ米も、防災用に家族分用意しておきたいものの1つ。アイリスオーヤマnお製品で10食で3179円。登山やキャンプでも便利です。
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|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) Smart Basic(スマートベーシック) アルファ米 10食セット 非常食 長期保存 5年保存 (製造から) 5種×2食 スプーン付き【Amazon.co.jp限定】
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