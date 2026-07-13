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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第96回

保存食を買っておこう！ おでん缶に備蓄用紙パック豆腐、アルファ米【プライムデー】

2026年07月13日 19時45分更新

文● 二子／ASCII

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　日本に住む以上、どうしても防災への意識を持っておく必要があります。そこで買っておきたいのが保存食、非常食。ローリングストックで使うことも可能なので、セールのタイミングで購入しましょう！

5年間保存が利くおでん缶。非常食用にどうぞ！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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　まずはおなじみ「おでん缶」。5年保存できて、12缶入りが4932円。具材は7個入り。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】公式 こてんぐ おでん缶 牛すじ大根入り長期保存 5年保存 ギフト 7号缶/12入 離れて暮らすたいせつな人へ 缶詰 非常食 保存食 防災 備蓄 ローリングストック 缶切り不要
プライムデーで「こてんぐ おでん缶 長期保存 12個」を入手

　続いては紙パック入りの豆腐。常温での長期保管が可能。料理の具材が足らないときにも使えそう。12個入りで1630円。

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森永 絹とうふ 森永乳業 国産 大豆 絹 とうふ 250ｇ×12個 [ 豆腐 常温長期保存 備蓄 長持ち 非常食 ローリングストック　離乳食 ]
プライムデーで「森永乳業 国産大豆絹とうふ 常温保存可能品 12個」を入手

　非常時には温めなくても食べられるレトルトカレー。グリコ「カレー職人 中辛」。味の面でも普通に評価が高い。。賞味期限は5年あって、10個セットで1522円。

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常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコ (常温保存/非常食/備蓄/ローリングストック/レトルト/防災)
プライムデーで「江崎グリコ カレー職人 中辛 常備用 10個」を入手

　水（またはお湯）を入れるだけで食べられるアルファ米も、防災用に家族分用意しておきたいものの1つ。アイリスオーヤマnお製品で10食で3179円。登山やキャンプでも便利です。

Image from Amazon.co.jp
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) Smart Basic(スマートベーシック) アルファ米 10食セット 非常食 長期保存 5年保存 (製造から) 5種×2食 スプーン付き【Amazon.co.jp限定】
プライムデーで「アイリスオーヤマ Smart Basic 5種×2食」を入手

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