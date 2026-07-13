Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第94回
1万円に足りないなら、そうだグリスでも買っておこう！【プライムデー最終日】
2026年07月13日 19時00分更新
プライムデーもまもなく終了。合計1万円以上の買い物でポイントアップされますが、ギリギリ届かない場合に何を購入するか。オススメはCPUグリスです！ 自作PC好きなら必ず使いますからね！
まず一品目は「クマグリス」でおなじみドイツブランドのThermal Grizzlyの高性能グリス。柔らかめで比較的塗りやすいことでもおなじみです。
|Image from Amazon.co.jp
|【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Hydronaut 1g
続いては日本ブランドの「NINJA GREASE」。1.5gで1480円、5gで3150円。新興ブランドのようで気になる存在です！
|Image from Amazon.co.jp
|NINJA GREASE 【Ninja 060】 熱伝導グリス シリコーンフリー 高熱伝導 低熱抵抗 耐銅性 CPU・GPU用 日本製 (1.5g)
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