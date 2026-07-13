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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第94回

1万円に足りないなら、そうだグリスでも買っておこう！【プライムデー最終日】

2026年07月13日 19時00分更新

文● 二子／ASCII

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　プライムデーもまもなく終了。合計1万円以上の買い物でポイントアップされますが、ギリギリ届かない場合に何を購入するか。オススメはCPUグリスです！　自作PC好きなら必ず使いますからね！

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　まず一品目は「クマグリス」でおなじみドイツブランドのThermal Grizzlyの高性能グリス。柔らかめで比較的塗りやすいことでもおなじみです。

Image from Amazon.co.jp
【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Hydronaut 1g
プライムデーで「Thermal Grizzly 特別設計高性能熱伝導グリス 1g」を入手
 
プライムデーで「Thermal Grizzly 特別設計高性能熱伝導グリス 1.5ml（5.55g）」を入手

　続いては日本ブランドの「NINJA GREASE」。1.5gで1480円、5gで3150円。新興ブランドのようで気になる存在です！

Image from Amazon.co.jp
NINJA GREASE 【Ninja 060】 熱伝導グリス シリコーンフリー 高熱伝導 低熱抵抗 耐銅性 CPU・GPU用 日本製 (1.5g)
プライムデーで「【Ninja 060】 熱伝導グリス 1.5g」を入手

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