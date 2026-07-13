1万円に足りないなら、そうだグリスでも買っておこう！【プライムデー最終日】

プライムデーもまもなく終了。合計1万円以上の買い物でポイントアップされますが、ギリギリ届かない場合に何を購入するか。オススメはCPUグリスです！ 自作PC好きなら必ず使いますからね！

まず一品目は「クマグリス」でおなじみドイツブランドのThermal Grizzlyの高性能グリス。柔らかめで比較的塗りやすいことでもおなじみです。

続いては日本ブランドの「NINJA GREASE」。1.5gで1480円、5gで3150円。新興ブランドのようで気になる存在です！