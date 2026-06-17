うなぎ＆ステーキ重が1467円に！ 和食さと「うなぎ祭」事前予約がガチ割安

和食さとは6月25日から、持ち帰り限定の「炭火焼うなぎ祭キャンペーン」を期間限定で開催します。販売は8月5日までを予定しています。

対象となるうなぎメニュー6商品について、前日までの事前予約で通常価格から15％オフの早割価格が適用されます。

さらに、和食さとアプリ「お持ち帰り注文」から注文すると「10％OFF」クーポンも利用できます。

炭火焼で仕上げたうなぎを使用した定番メニューに加え、ステーキとの組み合わせや国産うなぎを使った商品もラインアップします。

持ち帰りうなぎメニューが事前予約で早割15％オフ！

▲うな重 通常2158円→1834円

炭火焼で仕上げたうなぎを使用し、ふっくらとした身の食感と特製たれの風味、香ばしさが特徴の定番メニューです。

▲上うな重 通常2806円→2385円

うな重よりも炭火焼うなぎの量を増やした内容で、うなぎをしっかり楽しみたい人向けの一品です。

▲うなぎ＆ステーキ重 通常1726円→1467円

炭火焼うなぎとステーキを組み合わせた弁当で、価格もリーズナブルという商品です。

▲国産うな重＜並＞ 通常2808円→2386円

鹿児島県産のうなぎを使用したメニューで、やわらかな身の食感と上品な旨味が特徴とされています。

▲国産うな重＜上＞ 通常4104円→3488円

▲国産うな重＜特上＞ 通常5400円→4590円

「うなぎ＆ステーキ重」は約1500円に

さらに、公式アプリで10％引きも

例えば、うなぎと肉両方楽しめる「うなぎ＆ステーキ重」は前日までの予約で1726円→1467円に。1500円以下だと少しハードルが下がります。



さらにさらに、公式アプリからの注文で10％オフクーポンも利用できるとのこと！

予約割×10％オフでお得感満載。近くにさとがある人はぜひチェックしてみてください。





※価格は税込み表記です。