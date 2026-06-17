うなぎ＆ステーキ重が1467円に！ 和食さと「うなぎ祭」事前予約がガチ割安
2026年06月17日 16時45分更新
和食さとは6月25日から、持ち帰り限定の「炭火焼うなぎ祭キャンペーン」を期間限定で開催します。販売は8月5日までを予定しています。
対象となるうなぎメニュー6商品について、前日までの事前予約で通常価格から15％オフの早割価格が適用されます。
さらに、和食さとアプリ「お持ち帰り注文」から注文すると「10％OFF」クーポンも利用できます。
炭火焼で仕上げたうなぎを使用した定番メニューに加え、ステーキとの組み合わせや国産うなぎを使った商品もラインアップします。
持ち帰りうなぎメニューが事前予約で早割15％オフ！
▲うな重 通常2158円→1834円
炭火焼で仕上げたうなぎを使用し、ふっくらとした身の食感と特製たれの風味、香ばしさが特徴の定番メニューです。
▲上うな重 通常2806円→2385円
うな重よりも炭火焼うなぎの量を増やした内容で、うなぎをしっかり楽しみたい人向けの一品です。
▲うなぎ＆ステーキ重 通常1726円→1467円
炭火焼うなぎとステーキを組み合わせた弁当で、価格もリーズナブルという商品です。
▲国産うな重＜並＞ 通常2808円→2386円
鹿児島県産のうなぎを使用したメニューで、やわらかな身の食感と上品な旨味が特徴とされています。
▲国産うな重＜上＞ 通常4104円→3488円
▲国産うな重＜特上＞ 通常5400円→4590円
「うなぎ＆ステーキ重」は約1500円に
さらに、公式アプリで10％引きも
例えば、うなぎと肉両方楽しめる「うなぎ＆ステーキ重」は前日までの予約で1726円→1467円に。1500円以下だと少しハードルが下がります。
さらにさらに、公式アプリからの注文で10％オフクーポンも利用できるとのこと！
予約割×10％オフでお得感満載。近くにさとがある人はぜひチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
グルメうなぎ×牛で満足度MAX すき家「うな牛」今年も
-
グルメ今年も来た！ なか卯の「うな重」が980円から展開、親子丼とのあいがけも！
-
グルメうな次郎、長すぎる！史上最長サイズでもはや「うなぎ」でいいのでは
-
グルメうなぎもハラミも食べ放題！夏限定フェア、平日ランチは時間無制限
-
グルメうなぎ増し「うな重ダブル」も ！ジョナサン夏メニュー本日スタート
-
グルメ1本うな重に大海老入りも！ほっともっと「うな重」今年も登場
-
グルメ資さんの「肉ごぼ天うどん＋うなぎ」が幸せすぎ！うなぎメニューがドドンときた
-
グルメ【本日】ジョイフル「うなぎ二倍盛り重」発売！ 夏のスタミナメニュー
- この連載の一覧へ