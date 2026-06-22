ローソン、51％増し「盛りすぎ」ついにファイナル！どらもっち、ツナたまごサンドなど登場

ローソンの「盛りすぎ」、とうとうファイナルに突入します。
ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を4週にわたって開催中です。最終週となる今週、第4弾商品が登場します。
価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次展開。今回は好評の「盛りすぎ」チャレンジに加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」の商品も揃えていますよ。
この記事では6月22日発売（一部商品は6月21日発売）の商品を紹介します。
ローソン「盛りすぎ」ファイナル 6月22日～
大盛どらもっちに51%増量ペットボトル飲料も登場
＜6月22日夕方発売＞
▲盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ（214円）
従来品の「どらもっち」と比較して、あんことクリームを約51％増量。
＜6月23日発売＞
▲盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（203円）
従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲盛りすぎ！ツナたまごサンド（311円）
従来品の「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん（599円）
従来品の「1食分の野菜ちゃんぽん」と比較して、麺重量を約51％増量。
▲でかなんこつ入りつくね棒（198円）
従来品の「なんこつ入りつくね棒」と比較して、総重量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）
従来品の「くちどけショコラクレープ」と比較して、クリーム（チョコホイップとチョコソースの合計量）を約51％増量。
▲激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量（254円）
従来品の「激めんワンタンメン わかめ醤油」と比較して、麺重量を約51％増量。
▲かむかむシャインマスカット 51％増量 45.5g（162円）
従来品の「かむかむシャインマスカット 30g」と比較して、内容量を約51％増量。
▲ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g（162円）
従来品の「たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 38g」と比較して、内容量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味 51％増量 161g（226円）
従来品の「パンの耳ラスクソフトクリーム風味 105g」と比較して、内容量を約51％増量。
▲ローソンオリジナル 麦茶 51％以上増量 950ml（118円）
従来品の「ローソンオリジナル 麦茶 600ml」と比較して、総容量を約51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲ローソンオリジナル ルイボスティー 51％以上増量 1L（118円）
従来品の「ローソンオリジナル ルイボスティー 600ml」と比較して、総容量を約51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない
▲合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン（160円）
「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた商品。※沖縄での販売はない
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