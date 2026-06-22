ローソン、51％増し「盛りすぎ」ついにファイナル！どらもっち、ツナたまごサンドなど登場

ローソンの「盛りすぎ」、とうとうファイナルに突入します。



ローソンは6月2日から、全国の店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を4週にわたって開催中です。最終週となる今週、第4弾商品が登場します。



価格を据え置いたままボリュームや味わいを強化した商品を順次展開。今回は好評の「盛りすぎ」チャレンジに加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」の商品も揃えていますよ。

この記事では6月22日発売（一部商品は6月21日発売）の商品を紹介します。

ローソン「盛りすぎ」ファイナル 6月22日～

大盛どらもっちに51%増量ペットボトル飲料も登場

＜6月22日夕方発売＞

▲盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ（214円）

従来品の「どらもっち」と比較して、あんことクリームを約51％増量。

＜6月23日発売＞

▲盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（203円）

従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！ツナたまごサンド（311円）

従来品の「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん（599円）

従来品の「1食分の野菜ちゃんぽん」と比較して、麺重量を約51％増量。

▲でかなんこつ入りつくね棒（198円）

従来品の「なんこつ入りつくね棒」と比較して、総重量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

従来品の「くちどけショコラクレープ」と比較して、クリーム（チョコホイップとチョコソースの合計量）を約51％増量。

▲激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量（254円）

従来品の「激めんワンタンメン わかめ醤油」と比較して、麺重量を約51％増量。

▲かむかむシャインマスカット 51％増量 45.5g（162円）

従来品の「かむかむシャインマスカット 30g」と比較して、内容量を約51％増量。

▲ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g（162円）

従来品の「たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 38g」と比較して、内容量を約51％増量。※ナチュラルローソンでの販売はない

▲末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味 51％増量 161g（226円）

従来品の「パンの耳ラスクソフトクリーム風味 105g」と比較して、内容量を約51％増量。

▲ローソンオリジナル 麦茶 51％以上増量 950ml（118円）

従来品の「ローソンオリジナル 麦茶 600ml」と比較して、総容量を約51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ルイボスティー 51％以上増量 1L（118円）

従来品の「ローソンオリジナル ルイボスティー 600ml」と比較して、総容量を約51％以上増量。※ナチュラルローソンでの販売はない

▲合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン（160円）

「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた商品。※沖縄での販売はない



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※価格は税込み表記です。