ガスト20年ぶり！ あの初代「和風さらだうどん」今なら100円引きでお得

ガストは夏の新メニューとして「初代和風さらだうどん」を6月18日より発売します。同日配信の「父の日クーポン」を利用すると100円引きで利用できます。

20年ぶりに復刻

ガスト“初代和風さらだうどん”

1992年のガスト創業当時に「和風お食事サラダ」として販売していたメニューが約20年ぶりの復刻。再現レシピも生まれるほど人気だったという人気メニューです。

▲初代和風さらだうどん

通常価格 934円～999円

クーポン価格 834円～899円（100円引き）

カツオと昆布をベースに複数の節を使用したつゆに、脂のうまみが特徴のシーチキンや花かつお、刻みのり、7種類の野菜をトッピング。コクと旨みたっぷりなガスト伝統の味だとしています。

父の日クーポンで30品がお得に

また、同日からすかいらーくアプリ、ガスト公式X、すかいらーく公式Instagramなどでビールやハイボールを含む全30品が対象となるクーポンを配布。



「初代和風さらだうどん」もクーポンが利用できます。クーポン利用期間は7月1日まで。

▲アサヒスーパードライ ジョッキ 通常価格549円～593円→クーポン価格274円～296円

▲ハイボール 通常価格340円～450円→クーポン価格170円～225円

▲チーズINハンバーグ 通常価格714円～824円→クーポン価格614円～724円

▲ラッキーマヨコーンピザセット 通常価格824円～879円→クーポン価格412円～439円

・うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き） 通常価格1539円→クーポン価格1439円

・チキテキスパイス焼き 通常価格824円～989円→クーポン価格724円～889円

・山盛りポテトフライ 通常価格428円～472円→クーポン価格328円～372円

・若鶏の唐揚げ［5コ］ 通常価格417円～494円→クーポン価格317円～394円

今なら100円引きで楽しめる！

復刻メニュー「初代和風さらだうどん」は「懐かしい！」という感慨もありますし、なによりさっぱりといただけて夏にもぴったりでしょうね。

クーポン利用で100円引きで楽しめます。この機会に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。