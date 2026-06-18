ガスト20年ぶり！ あの初代「和風さらだうどん」今なら100円引きでお得

ガストは夏の新メニューとして「初代和風さらだうどん」を6月18日より発売します。同日配信の「父の日クーポン」を利用すると100円引きで利用できます。
20年ぶりに復刻
ガスト“初代和風さらだうどん”
1992年のガスト創業当時に「和風お食事サラダ」として販売していたメニューが約20年ぶりの復刻。再現レシピも生まれるほど人気だったという人気メニューです。
▲初代和風さらだうどん
通常価格 934円～999円
クーポン価格 834円～899円（100円引き）
カツオと昆布をベースに複数の節を使用したつゆに、脂のうまみが特徴のシーチキンや花かつお、刻みのり、7種類の野菜をトッピング。コクと旨みたっぷりなガスト伝統の味だとしています。
父の日クーポンで30品がお得に
また、同日からすかいらーくアプリ、ガスト公式X、すかいらーく公式Instagramなどでビールやハイボールを含む全30品が対象となるクーポンを配布。
「初代和風さらだうどん」もクーポンが利用できます。クーポン利用期間は7月1日まで。
▲アサヒスーパードライ ジョッキ 通常価格549円～593円→クーポン価格274円～296円
▲ハイボール 通常価格340円～450円→クーポン価格170円～225円
▲チーズINハンバーグ 通常価格714円～824円→クーポン価格614円～724円
▲ラッキーマヨコーンピザセット 通常価格824円～879円→クーポン価格412円～439円
・うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き） 通常価格1539円→クーポン価格1439円
・チキテキスパイス焼き 通常価格824円～989円→クーポン価格724円～889円
・山盛りポテトフライ 通常価格428円～472円→クーポン価格328円～372円
・若鶏の唐揚げ［5コ］ 通常価格417円～494円→クーポン価格317円～394円
今なら100円引きで楽しめる！
復刻メニュー「初代和風さらだうどん」は「懐かしい！」という感慨もありますし、なによりさっぱりといただけて夏にもぴったりでしょうね。
クーポン利用で100円引きで楽しめます。この機会に立ち寄ってみては？
※価格は税込み表記です。
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