食べたい！天下一品の「あっさり冷やし麺」鳥羽シェフ監修

天下一品は7月1日より、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」を全国の店舗で販売します。

「すだち香る あっさり冷やし麺」季節限定で登場

「すだち香る あっさり冷やし麺」は、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフである鳥羽周作氏が監修した一杯です。天下一品が培ってきたスープの技術とシェフのアイデアを組み合わせ、夏向けの冷やし麺として期間限定で展開します。

▲すだち香る あっさり冷やし麺 970円～

鰹の風味を生かした特製の和風出汁に、天下一品のスープをブレンドしています。さっぱりとした口当たりの中にコクと旨みを持たせた仕上がりといいます。

特製麺に加え、色合いを意識した具材を組み合わせ、見た目からも涼しさを感じられる盛り付けとしています。さらに国産すだちを使用し、香りと酸味によって最後まで食べ進めやすい一杯に仕立てています。

販売は9月中旬までを予定していますが、店舗ごとに終了時期が異なる場合があります。なお、大盛りには対応しておらず、持ち帰りは対象外です。

夏だけの特別な一杯

すだちの香りを軸にした冷やし麺は、暑い時期にちょうどよく食べやすそうな印象です。

普段の「天一」のこってり感とは方向性が異なるあっさりとした一杯ということで、気になる人も多いのではないでしょうか。この機会に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。