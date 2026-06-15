【本日】ジャンボサーモン110円！年に一度の「スシローの日」第2弾スタート

スシローは本日6月15日より、「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」を開催します。

スシローの創業月である6月には"年に一度"の「スシローの日」フェアを開催しています。第一弾（関連記事）に引き続き第二弾が本日スタート。



ジャンボサイズのネタや倍切り商品、複数のネタを一皿で味わえる盛り合わせなど、食べごたえのあるメニューを展開します。

▲ジャンボとろサーモン 110円～

とろサーモンをジャンボサイズで提供するメニューです。食べごたえのあるサイズで楽しめる内容としています。

▲倍切り！うなぎの蒲焼き 180円～

スシロー特製の蒲焼きだれで焼き上げたうなぎを、価格はそのままで通常の約2倍サイズで提供するメニューです。

▲サラダ3貫盛り 120円～

▲肉のチーズマヨ炙り3貫盛り 200円～

▲アボカドオニオンマヨ3貫盛り 260円～

▲貝づくし5貫盛り 680円～

※蒸し帆立貝柱焦がし醤油、ボイルはまぐり甘だれがけ、天然つぶ貝、大赤貝梅しそかつお、タイラギ貝

▲特大えび天巻 特製マヨソースがけ 450円～

▲天然あかすえび包み 120円～

▲モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ 300円～

▲プリンアラモードパフェ 380円～



※いずれも数量限定

※価格は税込み表記