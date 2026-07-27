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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第67回

忙しい日の味方、パックごはんがお得！ 「by Amazon あきたこまちごはん」200g×24食が14％オフ

2026年07月27日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「by Amazon あきたこまちごはん 200g×24食」が
Amazonタイムセールに登場！

　「by Amazon あきたこまちごはん 200g×24食」が、Amazonタイムセールに登場しています。秋田県産あきたこまちを100％使用し、酸味料不使用で仕上げたパックごはんです。

　過去価格4,200円のところ、14％オフの3,629円で販売中。1食あたりは約151円となっており、毎日の食事用やストック用としても注目のセールです。

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「by Amazon あきたこまちごはん」の特徴
Amazon商品ページより

　「by Amazon あきたこまちごはん」は、秋田県産あきたこまちを100％使用したパックごはんです。

　原材料はうるち米と水のみで、酸味料を使用していないため、お米本来の風味が味わえるとしています。1食あたり200gと少し多めの容量で、ごはんが少し足りないと感じる人にも適したサイズです。

　電子レンジで約2分温めるだけで食べられるほか、エコパックを採用しており、保存場所を取りにくい仕様です。また、非常食としても利用できます。

まとめ：毎日のごはんをお得にストックするチャンス！

　電子レンジで手軽に食べられる「by Amazon あきたこまちごはん 200g×24食」は、忙しい日の食事や買い置きにも便利です。

　現在開催中のAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、自宅用や非常食用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでby Amazon あきたこまちごはん 200g×24食を入手

※価格は税込み表記です。

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