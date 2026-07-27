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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第232回

糖質75％オフの「金麦」まとめ買いチャンス！ 24本セットがAmazonタイムセール中！

2026年07月27日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　サントリーの「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格6,157円のところ、22％オフの4,799円で販売中です。1本あたりは約200円となっており、まとめ買いを検討している人に注目のセールとなっています。

アマゾンで金麦 糖質75％オフ 500ml×24本を入手

「金麦 糖質75％オフ」の特徴
Amazon商品ページより

　「金麦 糖質75％オフ」は、すっきりとした飲みやすさはそのままに、旨味麦芽を増量することで味の厚みを高めた新ジャンルです。

　低温旨味製法で丁寧に麦の旨味を抽出し、糖質75％オフでありながら、麦のうまみをしっかり感じられる味わいを目指した商品としています。アルコール度数は4％です。

まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いするチャンス！

　毎日の晩酌用にストックしておきたい人にとって、「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」をお得な価格で購入できるチャンスです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで金麦 糖質75％オフ 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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