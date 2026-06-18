飲むヨックモック!? 東京駅限定、めちゃ気になる

洋菓子ブランドのヨックモックは6月19日より、東京駅一番街店限定で新デザート「クーシェ（COO-CHE）」を数量限定で発売します。

東京駅限定、ラングドシャー×シェイクの夏スイーツ

ヨックモックの定番商品「シガール」から着想を得て誕生した「クーシェ」は、ラングドシャー（クッキー）とシェイクを一体化させた新しいスタイルのデザートで、混ぜたり、割ったりしながら楽しむ“体験型”としています。



JR東京駅の八重洲地下中央口改札近くにある「東京駅一番街」地下1階の店舗限定。販売時間は毎日11時、14時、17時の3回です。

▲クーシェ（COO-CHE） 780円

展開店舗：ヨックモック東京駅一番街店

※毎日11時、14時、17時に販売

ラングドシャーを入れたカップに、バニラ味のオリジナルシェイクとクランブルクッキー、ホイップクリームを詰め込んだ一品。

カップを握ってラングドシャーを割ることで、サクサクとした食感となめらかなシェイクを同時に楽しめます。

ラングドシャーとシェイクには、ヨックモックオリジナルバニラを使用しています。シェイクやクランブル、ホイップを混ぜることで食感の変化を楽しめるんだとか。

▲店舗では期間限定のディスプレイも展開し、夏らしい演出の中で提供

さながら飲むヨックモック！気になりすぎ

おなじみの「シガール」を連想させる見た目が斬新！まるで飲むシガール、いえ飲むヨックモックと言っていいんじゃないでしょうか。東京駅限定、しかも数量限定。これは気になる……！

東京駅での移動や買い物の合間に立ち寄りやすい立地なので、ちょっとした休憩に足を運んでみてはどうでしょうか。



※価格は税込み表記です。