飲むヨックモック!? 東京駅限定、めちゃ気になる

洋菓子ブランドのヨックモックは6月19日より、東京駅一番街店限定で新デザート「クーシェ（COO-CHE）」を数量限定で発売します。
東京駅限定、ラングドシャー×シェイクの夏スイーツ
ヨックモックの定番商品「シガール」から着想を得て誕生した「クーシェ」は、ラングドシャー（クッキー）とシェイクを一体化させた新しいスタイルのデザートで、混ぜたり、割ったりしながら楽しむ“体験型”としています。
JR東京駅の八重洲地下中央口改札近くにある「東京駅一番街」地下1階の店舗限定。販売時間は毎日11時、14時、17時の3回です。
▲クーシェ（COO-CHE） 780円
展開店舗：ヨックモック東京駅一番街店
※毎日11時、14時、17時に販売
ラングドシャーを入れたカップに、バニラ味のオリジナルシェイクとクランブルクッキー、ホイップクリームを詰め込んだ一品。
カップを握ってラングドシャーを割ることで、サクサクとした食感となめらかなシェイクを同時に楽しめます。
ラングドシャーとシェイクには、ヨックモックオリジナルバニラを使用しています。シェイクやクランブル、ホイップを混ぜることで食感の変化を楽しめるんだとか。
▲店舗では期間限定のディスプレイも展開し、夏らしい演出の中で提供
さながら飲むヨックモック！気になりすぎ
おなじみの「シガール」を連想させる見た目が斬新！まるで飲むシガール、いえ飲むヨックモックと言っていいんじゃないでしょうか。東京駅限定、しかも数量限定。これは気になる……！
東京駅での移動や買い物の合間に立ち寄りやすい立地なので、ちょっとした休憩に足を運んでみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります