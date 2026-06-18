肉約2倍！「デカ盛り弁当」全店で解禁　焼肉チェーンの本気

トマトアンドアソシエイツが展開する「じゅうじゅうカルビ」は6月18日より、テイクアウトの全店舗展開とデリバリーサービスを開始し、新メニュー「デカ盛り弁当」を発売します。
2倍サイズの「デカ盛り弁当」スタート
じゅうじゅうカルビは全国規模で約40店舗展開する焼肉チェーン。これまで一部店舗でのみテイクアウトを展開していましたが、この度全店へ拡大するとともに、対象エリアではデリバリーへの対応も実施します。
あわせてテイクアウトメニューを全面リニューアルし、新たに通常サイズの具材量を基準に約2倍となるように設計した「デカ盛り弁当」をラインアップに加えます。
国産牛カルビをたっぷり使用した「デカ盛り 国産牛カルビ重」（1990円）や、国産牛カルビと唐揚げ「デカ盛り 国産牛カルビ＆からあげ弁当」（2390円）、「デカ盛り焼肉屋さんの唐揚げ弁当」（1490円）など複数種を用意。いずれも、具材は通常の2倍です。
販売はじゅうじゅうカルビ全店で実施し、デリバリーは配達可能エリア内の店舗で対応します（デリバリー対応店舗）。
焼肉屋さんの味を自宅で！
大迫力のボリュームを打ち出した「デカ盛り弁当」をデリバリーで楽しめるのはうれしいですね！
自宅でしっかり食べたい日や、気軽に焼肉気分を味わいたいときに利用してみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります