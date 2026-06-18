肉約2倍！「デカ盛り弁当」全店で解禁　焼肉チェーンの本気

トマトアンドアソシエイツが展開する「じゅうじゅうカルビ」は6月18日より、テイクアウトの全店舗展開とデリバリーサービスを開始し、新メニュー「デカ盛り弁当」を発売します。

2倍サイズの「デカ盛り弁当」スタート

じゅうじゅうカルビは全国規模で約40店舗展開する焼肉チェーン。これまで一部店舗でのみテイクアウトを展開していましたが、この度全店へ拡大するとともに、対象エリアではデリバリーへの対応も実施します。

あわせてテイクアウトメニューを全面リニューアルし、新たに通常サイズの具材量を基準に約2倍となるように設計した「デカ盛り弁当」をラインアップに加えます。

国産牛カルビをたっぷり使用した「デカ盛り 国産牛カルビ重」（1990円）や、国産牛カルビと唐揚げ「デカ盛り 国産牛カルビ＆からあげ弁当」（2390円）、「デカ盛り焼肉屋さんの唐揚げ弁当」（1490円）など複数種を用意。いずれも、具材は通常の2倍です。



販売はじゅうじゅうカルビ全店で実施し、デリバリーは配達可能エリア内の店舗で対応します（デリバリー対応店舗）。

焼肉屋さんの味を自宅で！

大迫力のボリュームを打ち出した「デカ盛り弁当」をデリバリーで楽しめるのはうれしいですね！

自宅でしっかり食べたい日や、気軽に焼肉気分を味わいたいときに利用してみては？

※価格は税込み表記です。