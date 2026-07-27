アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第68回
作業中にコーヒーが手放せない人向けか!? 600mlのブラックコーヒーが1本あたり約89円のまとめ買い価格に
2026年07月27日 19時00分更新
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「キリン ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック 600ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「キリン ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック 600ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
ラベルレスタイプの無糖ブラックコーヒーで、過去価格2,546円のところ、16％オフの2,128円で販売中です。1本あたりは約89円となっており、大容量サイズをお得にまとめ買いできるチャンスです。
「キリン ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック」の特徴
Amazon商品ページより
「キリン ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック」は、苦味と酸味を抑え、すっきりとゴクゴク飲みやすい味わいとする無糖ブラックコーヒーです。
直火で仕上げたコーヒーの香ばしい香りが楽しめるといい、冷たくても常温でもおいしく飲めるとしています。
500mlより容量の多い600mlサイズを採用しており、仕事中のリフレッシュや在宅ワークのお供にも適した商品です。
まとめ：毎日のブラックコーヒーをお得にストック！
毎日ブラックコーヒーを飲む人にとっては、600mlの大容量ボトルをお得な価格で購入できるチャンスです。
「キリン ファイア ワンデイ ラベルレス ブラック 600ml×24本」がAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、自宅やオフィス用としてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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