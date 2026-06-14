レクサスというと、オシャレでカッコよいクルマというイメージを抱く人も多いのでは？ ですがGX550は、アーシーなボディーカラーと相まってオフロード感バリバリのデザイン。今までのレクサスにはない魅力を備えた、「GX550 OVERTRAIL+」を紹介します。

ランクル250から500万円アップ!?

「ザ・プレミアム・オフローダー」の正体

GX550は、いわゆるクロスカントリーと呼ばれるタイプの本格オフローダー。ランドクルーザー250をベースに「ザ・プレミアム・オフローダー」というコンセプトのもと、レクサスの味付けがなされた1台です。価格はランドクルーザー250の約500万円アップとなる1195～1270万円となります。

いくらレクサスのブランド料が乗っているとはいえ、約7割増しの価格設定には驚かされました。「何でそんなに値段が違うの？」というところに興味が沸くのは当然のこと。筆者もそうでした。

ラインアップは7人乗りのVersion Lと、5人乗りでルーフレールなどを取り付けてアウトドアテイストを高めるとともに左右を20mm拡幅、「E-KDSS」というオフロード走行時にスタビライザーをフリーにする機能や、リアデフロックを標準装着したOVERTRAIL+の2種類。今回はOVERTRAIL+を紹介します。

まずはエンジンから。ランドクルーザー250のエンジンラインアップは、最高出力204馬力／最大トルク500Nmの2.8L 直4ディーゼルと、最高出力163馬力／最大トルク246Nmの2.7L 直4ガソリンの2種類。一方GX550は、最高出力353馬力／最大トルク650Nmのみ。このエンジンは上位モデルであるLXにも搭載されていますが、あちらは最高出力415馬力なので、62馬力ダウンしています。

燃費はWLTCモードで8.1km/Lが公称値。筆者が都内を走ったところ6.7km/Lを記録しました。車両重量が2.5トンと重たいので、これはそういうものかなと思います。ただハイオク専用車でして……。

驚いたのは使うエンジンオイル。なんと0W-20というサラサラなオイルです。主にハイブリッドカーやエコカーに使われるものなのですが、大排気量ターボエンジン車なら、もっと粘度が硬い方が……と思ったり。ですが、この粘度のオイルでも問題ないのが今の技術なのでしょう。

ランクルとは違う優雅なデザイン

巨体ゆえの取り回しの苦労

ランドクルーザー250とは、主にフロントバンパー、ライトまわり、リア周辺が異なります。ランドクルーザー250を野性味あふれる頼もしさと形容するなら、より鋭角的なデザインを採るGX550はシャープや優雅さをまとっているように思えます。

ボディーサイズは全長4970×全幅2000×全高1925mmと、ランドクルーザー250より全長で45mm長く、全高で20mm高くなっています。ホイールベースは2850mmとランドクルーザー250と変わらずで、6mという最小回転半径も同じです。

車幅もあるので取り回しはよくはありません。車庫によっては枠の幅がギリギリということも。ですがバックカメラでは鳥瞰映像も表示しますし、しかも床下まで映像が出ますから、想像よりはラクだったりします。

バックドアがかなり大きいので、開閉時には後方に広いスペースが必要です。地下駐車場など壁が近い場所での荷下ろしなどは気を使うかもしれません。