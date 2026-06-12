1本うな重に大海老入りも！ほっともっと「うな重」今年も登場

持ち帰り弁当のほっともっとは「うな重」シリーズを6月17日より発売します。

専用予約サイト限定「1本うな重」

夏のシーズンに向けて、ほっともっとの夏の恒例「うな重」が今年も登場します。

主役となる“うなぎの蒲焼”は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げることで、香ばしさをより一層引き出したといいます。

別添の醤油ベースのたれは、食欲をそそる芳醇な香りと、うなぎの旨味を引き立てる甘辛さが特長。ごはんとの相性も抜群としています。

▲「1本うな重」2590円 ※予約サイト限定販売

注目は圧巻のボリュームを誇る「1本うな重」。昨年に引き続き、専用予約サイト限定で販売されます。

940円～選べる、うなぎラインナップ

店頭でも多彩なうなぎをラインナップ。

▲「うな重（3切れ）」1040円

▲「上・うな重（6切れ）」1800円

うなぎをシンプルに味わえる定番の「うな重（3切れ）」に加え、贅沢に堪能できる「上・うな重（6切れ）」が登場。

▲「牛すきうな重（2切れ）」940円

▲「大海老天うな重（4切れ）」1540円

さらに、醤油ベースの甘めのタレで仕上げた「牛すき焼き」を一緒に楽しめる「牛すきうな重（2切れ）」や、うなぎ4切れに大きな海老天2本を添えた「大海老天うな重（4切れ）」といった、豪華な組み合わせも用意されます。

大ボリュームのうなぎを食べたい！

バリエーション豊富で好みのスタイルで堪能できる、ほっともっとのうな重。

注目は「1本うな重」。夏の風物詩、今年はほっともっとで検討してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）